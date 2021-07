Muchos españoles nos dividimos entre los que sufrimos la trágica farsa fascista de don Francisco con prudencia y humor y los que se integraron en ella creyéndola una realidad de orgullo, masculinidad y poder.

Los primeros también vivimos los inicios de la democracia con escepticismo, viendo el caos de las cocinas donde se reorganizaba, bajo tensión, el Estado. Los chistes en la tele eran de José Luis Moreno, Arévalo, Fernando Esteso. Pero siendo niño o adolescente, uno tiene una relación nebulosa con la realidad y los cutres años setenta se nos presentaban nuevos, privados de intenciones y de significados, desprovistos de los horrores congelados de la guerra.

Mi madre también había vivido así su infancia: «A los cinco años, en mi cabeza resuenan los nombres de Primo de Rivera y otros como gente muy severa». Los niños somos de esa forma. No tenemos conciencia de una división entre lo que somos y la realidad. Eso llega con la educación, el colegio, la familia. Por eso es voluntad de los artistas olvidar lo enseñado para absorber la vida directamente. Hacer del pasado y el presente, de la invención y de la historia, un mismo plano narrativo donde conviven pacíficamente.

En la cultura natural de esos años existía otra, oculta: la del inconsciente. Mi madre me permitía dormir en su hombro en misa para no tener que arrodillarnos. Le parecía un acto anacrónico requerido por los curas y no por Cristo, al que consideraba mucho más bondadoso. Las mujeres, exentas de muchas responsabilidades ostentadas por sus maridos, como la libertad de movimiento o tener una cuenta corriente, se habían acostumbrado a dar pequeñas soluciones al margen de la disciplina.

Los golpes recibidos de maestros, padres y de otros niños, cuando demostrabas debilidad, no se pueden contar con los dedos de una mano. El primer momento sexual entre hombres lo vivimos los amigos con doce años en la piscina pública de Las Arenas: un joven se duchaba desnudo con una lentitud exasperante ante la atenta mirada de unos adultos para quienes, afortunadamente, fuimos invisibles. Pegada detrás de uno de los espejos de los servicios del Seminario de Moncada, convertido en colegio, encontré una fotografía de una mujer en bikini. A los catorce años, el portero de un profesor de matemáticas tomó a bien enseñarme una revista en la que aparecían unos pollones descomunales mientras me susurraba «Ven, que te voy a enseñar lo que es la vida» e intentaba arrastrarme hacia su garita a la fuerza. Un compañero de curso, al ver desde la ventanilla del ‘trenet’ a un negro trabajando en el campo, le gritó con saña: «¡Cola-Caoooo!». Las primeras peleas con sangre, el primer perro ahogado en una piscina con una piedra atada al cuello, los abusos constantes, los protagonizaron de niños personas que hoy ostentan alegremente la misma ideología, calcada de otras violencias. Luego se apoltronaron en la casa familiar, drogándose, quejándose de que la vida no les entendía, de su incapacidad de ser felices. Inventaron el lema «vive de tus padres hasta que puedas vivir de tus hijos». Sumen el señalamiento constante, los desprecios en voz alta y baja al gordo, al feo, al que no era un ‘listo’ o tenía alguna minusvalía. Al raro.

Todo esto configura una forma de ser mientras cicatriza la herida abierta entre la consciencia y la inconsciencia. Algunos abolimos esa razón inoculada para poder mirar desde la ventana abierta de la infancia y refugiarnos de la realidad. “Eres el poeta de la familia”, me iluminó con finura mi hermana el día de su boda. Una de las pocas cartas que me envió mi padre rezaba con gran humor: «Supongo que esto es lo a lo que te dedicas en Madrid». La acompañaba un recorte del ‘Abc’ con un artículo sobre el escándalo de la canción ‘Me gusta ser una zorra’ del grupo femenino Las Vulpes.

No crean que esto haya generado en mí una frustración que me arrastre a ir en manada a golpear hasta la muerte a desconocidos. El visionario Hitchcock permaneció siempre fiel a sus traumas infantiles. Todas sus películas son una representación proyectada de su subjetividad, liberada de las reglas convencionales de la percepción.

Hace pocos años fui tirado al suelo y golpeado delante de casa de mi madre convaleciente por un grupo de veinteañeros desconocidos. Solo les pedí que no hicieran ruido. «¡Tu madre estará enferma, pero somos jóvenes y tenemos derecho a divertirnos!», me aullaron. La suya fue a defenderles al juicio vestida de Vuitton. La caverna defiende el derecho a divertirse en libertad. A ir sin mascarilla. Saben que una paliza bien medida no se contempla más que como una falta leve y que la única manera de poder reclamar tus derechos y tu dignidad es si te dejan inválido o si te matan. Y aún si cometen un crimen, no es por odio. Eso es politizar la muerte. Es porque pasabas por ahí y te tocó. La cosa más natural en su mundo.