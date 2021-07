El 13 de juliol de 1954 també era dimarts. Eixe dia, de mala reputació en l'àmbit de les supersticions, va morir Frida Kahlo, icona del feminisme que reivindicava el paper de la dona front als cànons d’una època en què la visió femenina era perfilada pel món masculí. “Peus, per a què els vull, si tinc ales per a volar”, escriuria al seu diari, tot i evocant dues imatges antagòniques: les limitacions dels peus front a la metàfora de les ales per fer volar la imaginació i convertir en realitat allò que s’ha somniat. Invitació a ser buscadors de somnis que ens lliuren dels malsons de la vida, perquè els somnis que s’aconsegueixen són aquells que s’intenten i no es posterguen amb un ‘ja veurem’ (que va dir un cec i mai no va veure). Utopia? Qualsevol idea és utòpica en el moment d'imaginar-la, però irrellevant quan la posem en pràctica. Diran que la vida és realisme, però és també voluntat de transformar els somnis en realitat o hauria de ser-ho.

Jo sé que la cultura autòctona i l’estètica de l’art popular no són valors compartits per tothom; però, caricaturitzar a Frida Kahlo pels trets personals (cellajunta, andrògina, minusvàlida) i, en clau de radicalitat ideològica, descarregar sobre ella el mata-segell de comunista, són retrets que mereixen ser contestats amb una de les seues frases més expressives: “A vegades preferisc parlar amb obrers i paletes que amb eixa gent estúpida que es fa dir gent culta”. Com tants personatges objecte de culte i fins i tot veneració, Frida ‘té qui la insulte’; però també ‘té qui li escriga’, ja que en som molts els admiradors. Si el 67 aniversari de la seua mort passa desapercebut atribuïu-ho al consum compulsiu de celebracions que ignora els aniversaris que no acaben en zero o en cinc. Però la millor pintora del segle XX és un exemple de superació de les adversitats que afrontava amb tocs d’humor negre: “Vaig intentar ofegar els meus dolors en alcohol, però ells van aprendre a nadar”. Càustic resum d’una vida plena de desgràcies.