Kafka intuyó que algo no iba bien. Los tirones del arnés de su jefe no eran los habituales. Él sabía que cuando el poeta del pueblo —así le llamaban en el bar de la esquina cercano a su casa por algunos versos sueltos que había compuesto y que, de vez en cuando, Alfredo recitaba— había tenido una encendida discusión política con sus contertulios, tenía que poner sus cinco sentidos en redirigirlo hacia su habitáculo. Y si, además, su amo se había echado al coleto tres cervecitas bien frescas y fumado media cajetilla de tabaco rubio en un periquete —añadiendo nicotina pegada a los dedos índice y corazón diestros— la cosa empeoraba. Tal era la inteligencia de su perro guía, un precioso Labrador de color dorado claro, que sorteaba cualquier obstáculo por impredecible que fuese, para preservar la integridad física de su propietario, una persona con discapacidad visual tremendamente feliz y dicharachero.

Alfredo, con sus canas de cincuentón pero muy cercano a los sesenta —quedó ciego desde la adolescencia por la explosión de un viejo artefacto bélico de la contienda civil española que manipuló inconscientemente, junto a un grupo de chavales, en un predio de su población natal, cercano a Teruel—, le iba hablando por la calle a su perro guía, bajito, para que los viandantes no oyesen su conversación: “Vamos, chiquitín, vamos a casa”, abduciéndose con el parsimonioso pero seguro ritmo andante del perro que, husmeando y observando a diestro y siniestro el camino, sorteaba con seguridad y determinación los obstáculos que tenía por delante, tales como zanjas, baches, ramas caídas, cables, tubos, esquinas deformadas, mobiliario urbano, las cajas de fruta del paquistaní de la esquina (Alí Babá se llama el comercio), las mesas y sillas de la terraza del bar de Angélica (con su parada diaria obligatoria), papeleras, señalética de cualquier índole…, esquivándolos todos como los sherpas, en su cotidiano ritual, esquivan los recovecos del Himalaya abriendo paso a los escaladores.

La turolense calle de Santa Amalia, tras el cierre vespertino de comercios, era un hervidero de coches, en los dos carriles, que se detenían en el semáforo existente en la confluencia con la calle de Río Duero. El sonido de los motores de los vehículos, en punto muerto, frente al disco rojo, agudizaban todavía más los sentidos, la intuición y la perspicacia del joven Kafka, que había sido educado por sus adiestradores en Michigan, una de las mejores escuelas de Estados Unidos, para guiar con lealtad y suprema inteligencia canina a una persona con discapacidad visual que le presentaron, hace unos años, y por la que no dudaría en dar su vida por ella haciendo valer aquello tan manido de que ellos son el mejor amigo del hombre, pero mucho más de los ciegos.

Alfredo, en su viaje costeado por la Once, había tenido la oportunidad de elegir a un Golden Retrevier e incluso una perra Pastor Alemán de preciosa estampa, perfectamente adiestrados, que le habrían cumplido a la perfección el papel para el que los necesitaba. Sin embargo, su mano diestra —la izquierda también se quedó en la finca de su pueblo por la detonación del proyectil—, con la que hacía chasquear su dedo pulgar y corazón cuando se arrimaba a una pared para no chocar con ella, alertándose con el sonido de cierto eco, al deslizarla por el lomo de Kafka, acariciándolo, le produjo una especie de electrificación y súbita identificación con el que iba a ser su nuevo perro guía por lo que no dudó, ni un instante, en elegirlo. Ya hacía unos meses que Kevin, el Golden Retrevier que hasta entonces era su acompañante, había muerto tras diez años de intenso e inmejorable servicio y todavía sentía el dolor de no poder acariciar aquel pelo largo y sedoso, o notar la calidez de su lomo contra sus piernas percibiendo tal seguridad que le hacía mantener un ritmo cardíaco sin alteraciones al deambular por aquellas calles, siempre oscuras para él a cualquier hora del día, estuviese nublado o soleado.

Él sabía que a Kafka, solo le perturbaba alguna cerveza de más cuando los atardeceres, después de cerrar el kiosco de la Once y de haber cumplido con su trabajo como vendedor del cupón, se dirigía imperturbable hacia el bar de Angélica a la que, sin haberla visto nunca, conocía por el ruido de sus andares, su voz gruesa y casi ronca, su impertinencia con algunos clientes, o lo obtuso de algunas de sus contestaciones rayanas en cierta agresión verbal hacia éstos ridiculizando el mal disimulado machismo de algunos. La imagen que Alfredo se había forjado de ella no era ni con mucho la real de Angélica; pero aquella voz “cazallera”, el tono rudo de la fémina, despertaba sus pasiones porque ésta, además, lo trataba a él con una amabilidad que no utilizaba con el resto de clientes, dándole un valor añadido a la sensualidad que le estimulaba por el oído.

Mientras él discutía con uno u otro parroquiano, o varios a la vez, Kafka, conformista con la situación, se había echado de bruces sobre el gres del piso cercano a los pies de Alfredo y asemejándose a una imagen de cera —morro y lengua en el suelo, refrigerándolos— solo movía los párpados y sus melancólicos ojos sin perder de vista el ir y venir de los clientes que se acercaban a la barra o se iban. Intermitentemente zarandeaba la cola también, de pura glotonería, cuando veía a alguien con trozos de comida en la mano. De vez en cuando erguía sus orejas pero estaba abstraído en su mundo perruno, solo esperando la orden de su amo.

A pesar del supuesto descanso en el que se le veía sumido, estaba trabajando. Su mirada, desde que lo castraron para cumplir su importantísima misión de perro guía, era tristona pero su cara “guapa”, de “buena persona”, y su sentido del deber hacia lo humano, detectado en su pedigree y en su preparación, le hacía prestar una especial atención a todo lo que decía Alfredo como si, escuchándolo, estuviese aprendiendo política, el tema estrella y casi monotemático de acaloradas discusiones del vendedor de cupones y ese día fue muy especial, de los que más políticamente hablando, puesto que Alfredo, frente a varios lugareños que hacían lo contrario, defendía a capa y espada los indultos a los políticos catalanes independentistas del “procés” —hay que ser generosos y dialogantes, decía— y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del que era un ferviente admirador. El tema, ya casi solapado por otros acontecimientos, como la quinta ola de contagios por la Covid19 que se cernía sobre el país en un caluroso verano, había vuelto a salir a discusión con motivo de las nueve carteras ministeriales que había cambiado Sánchez en su Gobierno, en un tórrido sábado de julio de 2021, sorprendiendo a propios y extraños.

El antecesor de Kafka, el inteligente Kevin —el de sedoso pelo negro—, ya se conocía las reacciones de su amo y el estado de ánimo de éste sólo con el movimiento de sus pies que, según se acaloraba con la discusión, arreciaba. Si eran muy seguidos y pronunciados, por su magín de tuso pasaba una idea: “Hoy no lo tenemos muy bien”. Kevin, en esos diez años de asistir a su jefe, sabía que esos tirones desmesurados del arnés podrían confundirlo. Sin embargo, su asumido y preparado estado de servicio, no en vano recibió una excepcional y paciente adiestramiento por parte de sus educadores durante dos años de escuela —como la recibida por el novicio Kafka— le hacía oler, mirar, andar, pensar para salvar a su propietario de cualquier indeseada contingencia. La misma personalidad que estaba adquiriendo su joven sustituto, en plenitud de condiciones y al que solo le falta hablar para convertirse en la auténtica niña de los ojos de Alfredo. Su faro y guía ya lo son.

