Ministro, lo siento

Desconvoca todo. «¿Lo de esta mañana?». Y lo que haya los próximos días. Estamos fuera. «Habla claro, ministro. No me jodas. Llevamos mucho juntos y muchas horas de sueño perdidas». Me acaba de llamar el presidente. Va a dar un vuelco al Gobierno. Cambio total. «¿Nos mueve de ministerio? ¿Cuál te ha dicho?». Estamos fuera. «¿Cómo fuera? Eres el que manda en el partido. Sin ti no sería nada. ¿O no te acuerdas cuando tenías que apretarle para que se presentara a las primarias? Si no hubiera sido por ti no creo que hubiera dado el paso. Llenaste la piscina de agua. ¿Y no te acuerdas de la moción de censura, de quién era el portavoz en el Congreso, de quién estuvo en todas las negociaciones con los socios?». Todo eso ya es pasado. Lejano. ¿Cuánto hace? ¿Cuatro años, cinco? Eso es un mundo en política. Vuela solo ya. Las victorias pasan. El tiempo es otro. Somos una rémora para él ahora, un vestigio de la prehistoria. «Ha ganado el de siempre, ¿verdad? Joder, cuántas ganas te tiene. Éramos el lastre para hacer lo que quisiera». Por lo que sé, también está fuera. «No me lo creo. Eso tengo que verlo». Ya te he dicho, es un giro total, quiere un golpe de efecto con todas las de la ley, ya sabes cómo es para estas cosas, nunca es poco. «¿Te ha dicho a quién le da el ministerio?». Sí, pero no recuerdo el nombre, no es lo importante. «¿Y cómo vendemos esto? Me van a empezar a martillear los periodistas en nada. Ya sabes cómo funcionan estas cosas. En segundos van a aparecer filtraciones. ¿Contamos que te vas a centrar en el partido, que el congreso está a un paso y el partido necesita un impulso y una renovación de mensajes y estructuras, que has de estar al 100 % ahora para revitalizarlo? Tú siempre has sido un hombre de partido al fin y al cabo». Estamos fuera también. «¿Cómo que estamos fuera? Es un partido, no un cortijo ni una empresa privada, mierda». Me ha pedido que lo deje, que corra el aire, que me aparte, es lo que hay… ¿Sigues ahí? Joder, que al que le han dado la patada es a mí. «Perdona. Necesito respirar. No entiendo nada. No sé qué pensar. Supongo que habrá asuntos entre vosotros que solo vosotros sabéis. Historias que siempre quedan. Heridas de gobierno. Pero ahora mismo no sé qué podemos contar a la prensa. Ya sabes que cuando hay silencio, surge rápido la literatura». Me preocupa más la Historia que la narrativa. ¿Qué podemos esperar?. «Cualquier cosa. Lo sabes. Tienes a algunos esperando la oportunidad de bailar sobre tu tumba. La derecha lo alimentará». Concreta. «Desde que te pasa factura por lo que ahora serán errores imperdonables a si te han pillado con algo turbio o algún problema o lío personal, o incluso si estabas en alguna operación política extraña. Da tiempo y verás. ¿Te ha ofrecido algo, una alternativa?». No. Ha sido breve. Ahora me importa poco. Esas cosas necesitan tiempo y distancia. «Según nos comportemos ahora, ¿quieres decir?». Supongo. No olvides que el tiempo siempre acaba dando oportunidades. Para todo. «Para casi todo. ¿Qué vas a hacer ahora?». Tomarme el café y vestirme, por los pies, como cada día. Hablamos luego. «Como quieras. Ministro, lo siento».