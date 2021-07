Este artículo pretende ser un contrapunto al firmado por Cristina Sales, titulado ‘A vueltas con los ámbitos en la enseñanza’. En primer lugar, se debe resaltar que sorprende el tono que utiliza esta orientadora. Su forma crispada de dirigirse a un buen número de profesores se aleja de la serenidad necesaria para abordar el debate que precisa un cambio organizativo de este calado. A este tono se une su pretendida superioridad didáctica, lo que contrasta con la falta de rigor en la exposición de argumentos en donde todo lo mezcla, así como con los prejuicios y apriorismos que se desprenden de su discurso, el abuso de falacias y la ligereza con que maneja ciertos tópicos. En definitiva, un texto descalificador hacia los profesores que no comulgamos con estas modas ‘pedagógicas’. Que nadie se confunda. Nuestra valoración adversa sobre los ámbitos no trata de mantener lo que califica como enseñanza tradicional y ‘verbalista’ (sic). Si a lo que se refiere es a la clase expositiva, entonces lleva mucho tiempo sin pisar un aula de secundaria. No es necesario faltar al respeto para defender su posición.

El profesorado de la plataforma Docents contra els àmbits está denunciando que la agrupación de asignaturas en ámbitos está asociada a metodologías mágicas, trufadas de un vacuo lenguaje florido, que terminan convirtiéndose en un mero eslogan con escasa base empírica. Las dudas que se plantean sobre la viabilidad y la eficacia de la nueva organización escolar implican un serio peligro formativo para el alumnado. Este posicionamiento nos convierte, según la propaganda oficial, en unos inmovilistas, contrarios a asumir sus supuestas innovaciones de calidad. En este sentido, conviene recordar que la promoción efectiva de la integración de materias tuvo su origen en Estados Unidos hace treinta años en un contexto político-económico de corte neoliberal. Llama la atención que gobiernos que se califican como progresistas hayan abrazado con tanto entusiasmo estas visiones.

Centremos el problema. La fusión de asignaturas en ámbitos en 1º de ESO ha sido una imposición, amparada acríticamente en una ola de modernidad y ordenada de forma dogmática, improvisada y superficial. El profesorado no ha participado en un proceso previo de análisis y discusión de los nuevos cambios curriculares. Por ello, está haciendo notar con argumentos sólidos las consecuencias negativas que se derivan de la arbitrariedad y de la falta de justificación que supone esta obligatoriedad. No dudamos que haya algunos profesores que se ilusionan con la nueva metodología, pero esta circunstancia no debería ser motivo para exigir a todo el profesorado a trabajar de una forma que está muy cuestionada por la investigación educativa. Si de verdad se hubiese querido realizar una implantación seria y rigurosa, se podría haber diseñado un estudio previo piloto, evaluado adecuadamente.

Finalmente, destacar que estamos completamente de acuerdo un punto: que sea la didáctica la que alce la voz. Pero ese marco de referencia debe provenir de estudios publicados en revistas de entidad contrastada. El trabajo señalado de Jurjo Torres es, en el mejor de los casos, un artículo de opinión, con escaso impacto, por el reducido número de citas que posee. Estamos perdidos si el bagaje teórico que pretende fundamentar la metodología por ámbitos se circunscribe a este tipo de publicaciones. Una base tan pobre termina convirtiéndose en una ocurrencia, aunque sea bienintencionada. Por el contrario, otras fuentes bibliográficas de mucha mayor relevancia están publicando estudios de prestigiosos autores de universidades como las de Stanford, North Florida, Sevilla, Burgos o Alicante en los que alertan sobre los peligros de la integración de materias en ámbitos. El trabajo sistemático por proyectos, inherente a esta metodología, se centra en contenidos casuales sobre temas elegidos ad hoc (la charca, el desierto, etc.), lo que produce aprendizajes desestructurados, generando importantes lagunas de contenidos, difíciles de cubrir en cursos posteriores.

Lo más grave del discurso engañoso de esta autora (como altavoz del argumentario normativo) es que ha desconsiderado los perjuicios que esta integración disciplinar puede ocasionar al alumnado. Los estudiantes que no posean apoyos externos al centro educativo serán los más afectados al no disponer de alternativas para compensar las importantes carencias que esta organización escolar conlleva en la actualidad.