Els matrimonis sempre tenen alguna diferència a l'hora de decidir com dur endavant les coses de casa. Però quan estem davant un matrimoni polític i de conveniència les diferències solen aparéixer a la més mínima. Ningú em negarà que el Govern d'Espanya és un pur matrimoni de conveniència, mai va haver-hi un Cúpid que amb la sageta de l'amor uneix els cors del PSOE i Unidas Podemos. Sols la necessitat va llençar Pedro Sánchez als braços de Pablo Iglesias, el primer a caure del llit en aquesta interessada ‘liason dangereuse’. Recordem que abans de jeure al mateix llit Pedro Sánchez declarava que mai podria dormir tranquil governant junt amb els ‘podemites’. Al cap de poc l'insomni ja no era problema perquè els dormitoris de Moncloa són còmodes i permeten dormir sense pensar que l'endemà et trobaràs cara a cara amb un soci que tan sols has acceptat per conveniència i poder governar.

Però com en les parelles mal avingudes la discussió sempre està esperant que qualsevol espurna encenga el foc. En aquest cas el foc ha estat la carn, no la carn pecadora d'un afer amorós com en les parelles "ad usum". Un ministre comunista, Garzón, preocupat pel canvi climàtic va demanar als administrats una disminució en el consum de carn i va destapar la caixa dels trons. El ministre d'Agricultura va eixir en defensa dels ramaders, com havien fet les organitzacions patronals del ram. A uns i altres els hi queda lluny això del canvi climàtic, i el negoci és el negoci, per damunt de tot.

Immediatament Pedro Sánchez, seguint la millor trajectòria dels presidents espanyols, va ficar cullerada. Des d'una base de l'OTAN a Lituània, encara amb la por al cos per un suposat atac d'avions russos que els va fer eixir del lloc per cames, va fer una declaració d'aquelles que passaran a la història “A mi donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible”, declaració que em va recordar aquella d'altre president: Aznar, quan va dir que a ell ningú havia de dir-li les copes de vi que podia prendre en un dinar. Sembla que els sofàs de Moncloa es beuen l'enteniment.

Com que fa temps que a casa, malgrat menjar carn, no comprem cap “chuletón” ràpidament em vaig capbussar als diccionaris per veure quina seria la seua traducció, tant el diccionari “Català-Valencià-Balear” i el de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua em van dir que el mot “mitjana” era el correcte, corroborat després pel meu carnisser de capçalera. Així que vaig decidir que Pedro Sánchez s'havia convertit en el “rei de la mitjana” des del moment que en lloc de defensar el consum de proximitat i la ramaderia respectuosa amb el canvi climàtic va coronar-se com el defensor del consum de carn de manera indiscriminada.

En temps de crisi, com els actuals, la discussió no hauria de ser els quilos de carn que cada ciutadà consumeix, sinó la recerca de solucions perquè tots els consumidors puguen arribar a consumir els poc més de 49 quilos que per persona i any menja cada espanyol. Ja sabem que les estadístiques, especialment, en aquesta matèria de consum són mentideres. Segons la FAO i l'OMS el consum de carn hauria de ser de 325 grams setmanals i en el cas de la carn roja de 125 grams. Un informe de l'entitat Justicia Alimentaria afirma que a Espanya aquestes xifres es multipliquen per quatre.

Jo, dissortadament, em fie poc dels polítics, quan parlen, normalment, saben perquè ho fan, encara que no sàpien el que diuen. Moltes vegades una frase dita al moment oportú pot servir per a distraure l'atenció dels ciutadans i fer que mentre es parla del “chuletón” no es parle d'altres coses més importants. Era això el que volia Sánchez?