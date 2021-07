Millor estaria a Cuba! Fa temps que respon això quan em demanen com estic. Sempre he trobat la complicitat de l’interlocutor quan ho deixe anar, tant dels que pensen en el Che, com dels que somnien en mulat. Si els tebis pregunten la raó, tot seguit parle de la meua probable relació de parentesc amb ‘l’apòstol’, com coneixen els cubans a José Martí, de pare valencià com se sap. I de seguida em queixe de la investigació familiar pendent per tal de demostrar la meua vinculació amb el polític, pensador, periodista, filòsof, poeta i maçó que va crear el Partit Revolucionari Cubà (PRC). I explique que ma mare sempre m’ha soltat que soc un ‘revolucionari’, per tal de reforçar l’argument. Però des de fa dies que no esmente això de ‘millor estaria a Cuba’ per raons òbvies, malgrat que uns quants no paren de telefonar-me en espera de la gràcia.