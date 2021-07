Ja fa gairebé any i mig des que un març més trist que mai ens van confinar, ens van dir que ens tancaven a casa per evitar una malaltia, aleshores desconeguda, que, certament, no sabien si venia de la llunyana Xina produïda per la mossegada d'uns ratpenats o bé per l'aficció que els xinesos tenen a menjar animals exòtics. Aquells primers mesos tancats a casa queden ja una mica lluny, com queden lluny les vesprades en què a toc de vuit de la vesprada els balcons s'omplien de gent que, esperançats, cantaven eixe “resistiré” del Duo Dinàmic on un dels versos diu “Cuando mi enemigo sea yo”. Ara ja no cantem a les balconades però el vers s'ha fet realitat i ens hem convertit en el nostre major enemic. Se suposava que havíem aprés la lliçó, però no, ho hem tornat a fer i l'hem espifiada. Catalunya i el País Valencià, junt amb altres territoris han fet un pas enrere tornat a omplir hospitals i UCIS d'uns malalts, aquesta vegada, molt més joves que en les onades anteriors.

Divuit mesos des d'aquell primer confinament i sembla que no hem deprés res. Els sanitaris estan esgotats, molts d'ells tornen a pensar en deixar la professió perquè veuen que els seus esforços per salvar vides se'n van a les escorrenties de la vida com aigua en cistella. No volen que tornem a finestres i balconades per aplaudir-los, el que volen es que el personal faça cas de les recomanacions de les autoritats sanitàries evitant aixi que tornen a col·lapsar-se els serveis mèdics. Cal recordar que els llits ocupats a les sales i les UCI hospitalaris son places que no poden ocupar-se per rebre malalts afectats per altres patologies, malalts que també estan jugant-se la vida contra el temps.

Ho hem tornat a fer l l'hem espifiada. Si, es cert que molts mai han llegit la lletra petita de les disposicions, Si, es cert que moltes vegades les autoritats polítiques de torn no han explicat bé les mesures que estaven prenent. Si, es cert que anar amb el morrió, carasseta, a la cara es molest, i més en estiu. Si, es cert que quan el President Sánchez va dir fa unes setmanes que a l'aire lliure ja no calia protegir-se o protegir amb la carasseta molts van entendre que la pandèmia ja ens havia deixat. Si, es cert, especialment, que tots estem una mica cansats de tanta disposició i que arriba un moment en què ja no sabem què es el que cal fer ni a quina hora ens hem de tancar a casa. Però el que es més cert que tot es que hi ha una minoria, no sols els joves, però especialment els joves, que ha decidit passar-se les mesures de seguretat per l'entrecuix sense pensar que poden arribar a ser una bomba amb cames encomanant la malaltia a tort i dret.

No podem eximir de culpa a les autoritats que, empesos pels sectors empresarials, van fer una desescalada ràpida sense tenir en compte que encara quedava, i queda, una gran part de la població per vacunar, i sense valorar els efectes que podia tindre la variant “delta” molt més fàcil d'encomanar. La presa sempre es una mala consellera i, m'agradaria equivocar-me, però em sembla que voler salvar el turisme de juliol ens ha dut a perdre el de juliol i també el d'agost. Hi ha hagut una triple mala praxi en aquesta desescalada: ens han fallat els polítics, els empresaris amb les seus preses i exigències, i una part de la ciutadania que ha dit “ande yo caliente y riase la gente”. Dissortadament alguns passaran del botellot a la sala d'hospital i serà tard quan comproven que ser jove no es tindre immunitat.