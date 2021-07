Vicente Boluda, president de l’Associació Valenciana d’Empresaris, fa uns dies afirmava que és de vital importància impulsar el corredor mediterrani, reformar el sistema de finançament autonòmica, i ajustar la fiscalitat per a què tots els territoris tinguen les mateixes oportunitats. I, com a colofó, clamava contra la escassa visibilitat de les reivindicacions valencianes a Madrid.

Serà veritat el que ens diu? Mira que, ja en el 2008, Mariano Rajoy a Francisco Camps li assegurava que feia seues «las reivindicaciones como el AVE, el agua, o que en el modelo de financiación se diga cuáles son los habitantes que tiene la Comunidad» (Levante-EMV, 13-3-2008).

Serà que algú està prenent-nos el pèl? Igual com el paio eixe que diu que, per escórrer-se dins les vagines de les seues conquestes, assegura que és estèril (eixorc). Nyas, coca!... Ara bé, per a què et prenguen el pèl, un s’ha de deixar o no s’ha d’enterar. Ja sabem que a Samsó, que tenia la força en els cabells, li xollaren la cabellera estant adormit; i als bàrbars germànics els tallaven barba i bigot per a humiliar-los i riure’s d’ells. Els prenien el pèl. Però, a nosaltres, qui ens vol malament? Què fort: ens deixem o no ens enterem de la missa la meitat!

Però hui ja no es porta això de ‘prendre el pèl’; en llenguatge més actual hui se sent dir «no em vacil·les», o «no et quedes amb mi», o «estàs de conya?». Tot canvia, les llengües són una caixa de sorpreses, i els parlants: uns artistes. Visca, per tant, la innovació i la sorpresa! Clar, si ens fixem, resulta que ara toca parlar directament (tu vacil·les, et quedes, estàs de conya?), assenyalem directament a l’altra persona, «tu». I qui és «tu» en la nostra disputa autonòmica? És l’Estat central?, és allà, governe qui governe?

President Ximo Puig, haurem de dir-los, a Pedro Sánchez i a José Luis Ábalos o a la nova ministra, que ens prenen el pèl? Senyor Pablo Casado, o Carlos Mazón, haurem de deixar d’una vegada que ens prenguen el pèl?... I, senyor Boluda, o Joan Baldoví, millor els diguem «no ens vacil·leu; esteu de conya»?