Cuando tenemos la tasa de paro más alta de toda la UE y donde el paro juvenil supera el 50% a la ministra de Trabajo Yolanda Díaz no se le ocurre otra cosa que proponer cambiar el término “patria” por el de “matria”. En semejantes tonterías pierden el tiempo nuestros ministros.

Más allá de querer derogar la reforma laboral, algo que no va a permitir Bruselas, no le he escuchado a la ministra del ramo ninguna propuesta para reducir la elevada tasa de desempleo cercana al 16% de la población activa que sufre nuestro país.

¿Qué medidas piensa implementar desde su ministerio para reducir la alta temporalidad en el mercado de trabajo?

¿Cuál es la propuesta a la derogación de la reforma laboral para reducir la temporalidad?

¿Cómo piensa mejorar los bajos salarios que perciben muchos trabajadores de este país?

La precariedad laboral y los bajos salarios siguen igual, tras año y medio de Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos.

Hay una buena sintonía entre la ministra Yolanda Díaz con la patronal y los sindicatos que ha permitido cerrar varios acuerdos fruto de un buen talante negociador. Pendiente sigue cómo mejorar la productividad de nuestras empresas.

“Patria” o “matria”, lo urgente ahora es ver cómo salimos de la crisis que ha provocado la pandemia y que se ha llevado por delante no solo vidas humanas, también muchas empresas y muchos puestos de trabajo. Cerca de 207.000 empresas han echado el cierre como consecuencia de la mayor crisis sanitaria que hemos conocido en los últimos cien años. Recuperar ese tejido industrial que hemos perdido debería ser una prioridad. Crear condiciones óptimas para que las empresas vuelvan a contratar.

En esa tarea debería estar Yolanda Díaz y no en otra.