La gran batalla fiscal

No ha sido la mejor semana de nuestro presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Peligros de cobrar protagonismo en la política nacional, un acontecimiento insólito dentro de la dinámica valenciana. En tiempos de Joan Lerma se obedecían los designios de las alturas y no había más discusión: el que se movía no salía en la foto según el diktat de Alfonso Guerra. Y con Eduardo Zaplana la diplomacia autonómica consistió en invitar a otra de gambas y lo que hiciera falta a personajes mediáticos como Julio Iglesias, Bárbara Rey o Manuel Toharia…