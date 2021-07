No sé fins a quin punt el fet que la covid19 ens haja obligat a confinaments i altres restriccions té a veure amb el fet que, de tant en tant, assistim -horroritzats- a episodis de violència gratuïta i injustificada -que mai ho pot ser- per qüestions del tot absurdes i que, en una societat tan civilitzada com la nostra -que ja ens trobem al segle XXI i recorde que quan jo era menut ens la pintaven amb cotxes volant i viatges a altres planetes-, haurien de ser impensables.

Fa poques setmanes va ser l'assassinat homòfob i brutal a un xicot, sembla que per un malentés sobre si el telèfon mòbil seu enfocava en la direcció que consideraven correcta o no els qui perpetraren el crim. Ara, fa pocs dies, els mitjans de comunicació ens han mostrat com un jove colpeja en la cara un infermer que l'increpava -juntament a altres persones- per tal que, estant com estava a un vagó del metro madrileny, es col·locàs correctament la mascareta, acomplint així la normativa que ens obliga a portar-la posada en espais públics tancats i, en especial, en el transport públic, com ara trens, metros i autobusos. Pel bé dels qui ens envolten i pel nostre.

I les imatges -que supose que haurà vist pràcticament tothom que llegirà aquest paper- són realment impactants: pràcticament sense dir ni mitja paraula, el jove reacciona amb una brutalitat ferotge i, pel que sembla, no sols li fot una punyada a la cara del benintencionat ciutadà que l'advertia, sinó que -segons s'ha dit- aquell colp anava reforçada per un puny americà que, com a conseqüència, ha privat de visió en un ull del pobre home que simplement és preocupava per la salut de l'agressor i del conjunt de la societat, tal com hauria de fer qualsevol de nosaltres.

És realment tristíssim, veure tota aquella escena -com l'altra a què m'he referit, més amunt i com les agressions de gènere-: violència i més violència innecessària, injustificada, gratuïta, fruit potser d'una nefasta educació i amb unes conseqüències terribles que la nostra societat no es pot permetre de cap de les maneres. Una veritable llàstima, haver d'assistir -pràcticament en directe, perquè ara poques coses s'escapen a les càmeres que inunden el nostre món- a actes d'una brutalitat extrema per motius del tot injustificables. I insistesc: cap motiu pot justificar la violència; però alguns, menys encara. Si no posem remei, el nostre món corre el risc de convertir-se en un món molt més hostil, quan potser pensàvem que caminàvem cap a un futur millor.