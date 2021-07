El riesgo para una embarazada de morir en el transcurso del embarazo o el parto es actualmente de 1 en 37 en África y de 1 en 6.500 en Europa. Esto quiere decir que una mujer que tenga tres hijos en un ambiente tan poco intervencionista como el africano tendrá una posibilidad de morir de casi un 10 %, mientras que en la Europa actual tendrá un riesgo despreciable.

Nunca jamás se había producido un avance tan importante en la supervivencia como el producido directamente por acción de los profesionales del parto, los obstetras, y jamás las mujeres habían estado tan amparadas por protocolos tan precisos como los que actualmente rigen su conducta. Protocolos que tienden, como en el resto de las especialidades, a la mínima actuación basada en la evidencia científica.

Pues bien, es precisamente ahora, cuando se había alcanzado tanta seguridad cuando se pretende introducir el término ‘violencia obstétrica’, tergiversando la realidad del parto y manipulando el escenario real en base a un conjunto de estadísticas no extrapolables. Por poner solo un ejemplo, se critica la tasa de cesáreas cuando la misma depende de la edad y otros factores intrínsecos de la población gestante, como la proporción de gemelares, de gestantes diabéticas, de enfermedad hipertensiva gestacional, etcétera. Una población gestante envejecida como la española con un gran porcentaje de gestantes por encima de los 40 años no puede tener la misma tasa de cesáreas que la población gestante de Bangladés, donde la edad media es menor y por supuesto es una sociedad culturalmente diferente que tampoco aceptaría el precio en complicaciones perinatales que el empecinamiento en un parto vaginal a toda costa podría dar lugar. Lo mismo ocurre con la tasa de partos instrumentados y las maniobras que se requieren para extraer al feto, que son asimismo dependientes del tamaño fetal, notablemente inferiores en países subdesarrollados y que no es extrapolable entre grupos poblacionales diferentes.

La obstetricia está en continua evolución, adaptándose a los nuevos conocimientos y evidencias científicas y abierta a todo tipo de mejoras siempre que se planteen desde el respeto y estén sustentadas por la evidencia científica. Hacer un análisis simplista y acientífico, aplicando el término político de ‘violencia obstétrica’ al ejercicio de una profesión dedicada en cuerpo y alma a la atención de la mujer es un ejercicio no solo de ignorancia, sino de profunda y lamentable injusticia.