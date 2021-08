Fa temps que tenia el deute amb mi mateix d'escriure unes ratlles sobre un llibre que considere imprescindible per a tots aquells que ens estimem València i la seua història, però que també tenim una certa afecció a les coses italianes: a Roma, a les terres de l'antic regne de Nàpols, a les illes de Sardenya i de Sicília i a tots aquells territoris ara italians amb les quals ens uneixen tantes coses. En especial, pel fet que durant molt de temps una part dels territoris que ara he esmentat i els nostres hem format part de la Corona d'Aragó o vàrem estar lligats per vincles personals, com ara quan els Borja governaren Roma, amb personatges tan valencians i tan romans alhora com Alexandre VI o Cèsar Borja, que somniava un regne seu, al centre de la península italiana.

Aquest llibre al qual faig referència ací és el de Josep Vicent Boira, Roma i nosaltres. La presencia de valencians, catalans, balears i aragonesos a la Ciutat Eterna (Pòrtic Edicions). I dic això de l'any passat perquè, per la pandèmia, molts dels llibres publicats en aquells mesos no han tingut ni tindran un desenvolupament normal en la seua trajectòria.

Boira fa un bell recorregut pels carrers de Roma i per la presència de valencians, catalans, balears i aragonesos en aquella ciutat que ja tenia de tot, abans d'arribar-hi els nostres connacionals, i que, amb ells, encara es va dotar de més significats, de més episodis de la història que són joies del nostre passat cultural i que, a més, tenen l'atractiu d'unir-nos a una ciutat eterna que encara segueix sent la capital de la nostra cultura en bona mesura: ells i nosaltres seguim parlant un llatí desastrós que ara denominem amb noms més o menys nacionals. Però, no sols per això: perquè al llibre es pot veure com la imatge de la Corona d'Aragó va ser ben clarament una, la de tots els territoris que configuraven l'estat aragonés i que a Roma va deixar moltes petjades. Roma i València són dues ciutats que tenen en comú un fet anecdòtic però interessant: Beuter, al segle XVI ens digué que València, abans d'anomenar-se així, també es va dir Roma... Evidentment, en aquell temps ser com Roma era ben important. I ens ho recorda, ara, un bon llibre que fa de bon llegir.