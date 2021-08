“Intentando hacer evolucionar este mundo, con escasa complicidad por parte de las instituciones”, es el objetivo desde hace veinte años de un oficial de carrera que actualmente se enfrenta a un nuevo expediente disciplinario, tras haber superado quince con diagnósticos como el del especialista de la Seguridad Social que apuntaba: “Este señor presenta un problema laboral”. Obligatoriedad de ir al psicólogo y retirada del arma son pautas a cumplir en la prescripción de ansiedad. “Pero ¿cómo se me va a ir la olla?” Ernest Gómez no se arredra defendiendo los derechos LGTBIQ+ en cuerpos de seguridad mediante un quehacer imparable de programación compuesto por conferencias, jornadas y actuaciones de difusión sobre la diversidad y la educación en derechos. Veterano en lides sobrevive a la inconcebible perpetuación de repulsas y aversiones en materia de diversidad. “Las minorías molestamos, somos el ADN de los derechos, si te rescindimos derechos, el Estado se ahorra dinero, con la mediación se arreglan muy pocos derechos”.

“No hay en todo el mundo un triunfo verdadero que pueda separarse de la dignidad en el vivir” “manifestaba el pacifista, ictiólogo y naturalista estadounidense David Starr Jordan.

¿Tolerancia o equidad? “se habla de tolerancia y yo no quiero la tolerancia ni para los cumpleaños, hay que tomarse más en serio la Constitución”. El derecho a la diversidad es ¡eso! un derecho aunque se quiera disfrazar de otra cosa y surja el paternalismo conchabado cara a la galería. Gent&Pol Valencia, sin ser una asociación mediática, logra trabajar incansablemente por la educación en derechos. Unidas Podemos, Partido Socialista y Compromís han solicitado contar con sus charlas. Tiempo atrás la concejala de Benidorm perteneciente a Ciudadanos programó unas jornadas pero “nunca más nos han vuelto a llamar”, actualmente el consistorio está en manos del Partido Popular.

“Igual que se dan clases de pirotecnia en casales falleros” por parte del cuerpo policial uniformado, o preceptos de seguridad vial, ¿por qué no de diversidad? “Cruzar un paso de peatones es importante pero que no te insulten también”. En el año dos mil trece le prohibieron por primera vez a Gómez llevar el uniforme en las pláticas sobre diversidad LGTBIQ+ pero, “yo soy de los “aguantadistas”, puedo aguantar veinte años más” ratifica. Retirarse por agotamiento no cabe en el perfil de personan con voluntad pétrea como la de este agente de la policía local valenciana que ha bregado en situaciones harto conflictivas y trabajado en barrios con cuantiosas intervenciones, entornos rechazados por la mayoría de profesionales.

Antes de la primera guerra mundial la ética del carácter era algo principal. Tras la conflagración, giró rotundamente hacia la ética de la personalidad donde “El éxito pasó a ser más una función de la personalidad, de la imagen pública, de las actitudes y las conductas, habilidades y técnicas que hacen funcionar los procesos de la interacción humana”, según argumenta el licenciado en administración de empresas y escritor Stephen R. Covey en Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Imagen y labia para ganar votos desechando, e incluso reprimiendo, la honradez, justicia, esfuerzo y algo que, a día de hoy, hasta llega a suponerse una discapacidad: la humildad. Humildad para asumir que la especie humana nos es más que un desarrollo evolutivo hecho posible por la unión de ejemplares hacia la supervivencia. Cualquier grupo exclusivo de supermagnates, oligarcas y mandamases también desaparecerá si no se alía con el resto de la población planetaria y sus diversidades, accediendo de tal manera a las nuevas adaptaciones que se precisaran.

“Es un problema de las jerarquías, necesitamos formación”. La voluntad confesa de cambiar la imagen policial de cara a la ciudadanía es loable pero “¿qué es lo que hacemos? hay que dar un paso adelante, ¿qué pasa en el tema trans?”. ¿Personas trans como carnaza? Compañeras de diferentes áreas tratan de eludir la visibilización, no quieren más problemas y “eso es lo que tenemos en nuestro país”. Trabajo ímprobo ya que “la solidaridad tiene que ser a base de horas”.

¿Por qué se salvaguarda imperiosamente la triste y retrógrada herencia de enmudecer la disidencia y acorralar la diversidad?

Petrer: “El Orgullo Cultural del Pueblo, Jornadas de Vecindad, diversidad y derechos”. Gandía charla titulada: Humanismo, prevención social y derechos de convivencia en la diversidad”. Alcañiz (Teruel) sede de la ponencia sobre “Ruralidad, diversidad y derechos”. También La Olla de Buñol el próximo mes de octubre y la Universidad de Alicante forman parte de las actividades instructivas de la citada asociación. “Hoy por hoy no puedo ir con uniforme reglamentario” a las clases, señala Gómez. Gent&Pol por decisión colectiva no participa en esa jaula de grillos que es el servicio de microblogueo twitter, pero a partir de septiembre posiblemente tenga una página web donde volcará toda la información.

¿Por qué aún existen cuestiones internas en estamentos que son de notoria LGTBIQ+ fobia?

“Ritakafkianismo Radical que ejercen quienes están todo el día hablando de Igualdad/Libertad mientras promueven la represión”, mensajea Gómez.

Anuar el Sadat confesaría que durante su encarcelamiento en la Prisión Central de El Cairo encontraría la capacidad para el cambio y su formulación: “Quien no puede cambiar la trama misma de sus pensamientos nunca podrá cambiar la realidad, y por lo tanto no hará ningún progreso”.

Pero…¿en qué piensa España?

¿Por qué algunas unidades de seguridad ciudadana cuentan apenas con dos integrantes para cubrir la semana?

¿Se buscan titulares o resultados fehacientes mediante innovaciones en servicios de seguridad?

Es imprescindible crear una unidad en condiciones para salvaguardar los derechos LGTBIQ+, “yo quiero hacer las cosas bien”, hay dos colectivos de este calado uno “en Barcelona muy entregados a Convergencia i Unió y en Madrid escorados a Ciudadanos”.

¿Hasta cuándo la lesbofobia obligará a las mujeres a traslados para poder trabajar sin persecuciones de variada índole? ¿Figueras punto caliente?

¿Por qué no se considera decoroso y se obliga a retirar el perfil personal en Grindr (red social de contactos gay y bi), a cualquier miembro de los cuerpos de seguridad?

“Te llevan al agotamiento”. ¿Cómo un edil progresista puede aconsejar pasar página a una persona, agente policial, acosada por su defensa de los derechos LGTBIQ+? ¿Por respaldar una concentración VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) se puede amenazar con que “te vamos a desterrar a Las Carolinas”? Cualquier resistencia a cumplir con paradigmas binarios sin duda remueve lodos.

¿Por qué no se pueden dar clases de LGTBI con uniforme? Se cuestiona este descendiente de personas castellano manchegas acostumbradas a un entorno recio. “Hay que volver a pedir autorización”.

¿Por qué en Valencia se desautorizó a la policía encabezar la Marcha del Orgullo Gay cuando en Madrid, Barcelona y Sevilla se contó con la aprobación? “Prohibido eso y dar clases”. ¿Habrá que pedir excedencias para sobrevivir a la represión?

“Quieren trasladar la disciplina militar a un cuerpo civil, ¡que no somos militares! No estamos en guerra que yo sepa, los (las) policías dice la ley que somos cuerpos civiles. Pero aquí han filtrado a gente del estamento militar, ¡todos firmes, porque yo lo digo y yo lo hago!”. ¿Militarización y padrinazgo para entrar en ciertas unidades?

“Al macho alfa lo asocian a una pipa (pistola), machirulismo y androcentrismo de pose”. Instituciones tradicionalistas de puertas para adentro, dialogantes de puertas para afuera, ponen el cepo a cuanto brinca más de lo estipulado desatendiendo realidades movibles y derechos inamovibles de las personas.

Integridad y honestidad merman a gran velocidad en estamentos nacidos para salvaguardar al pueblo. Justicia maleada para fieles alfiles y la rigidez más académica aplicada a discordes peones desechables. ¿Qué jugada vital es honrosa mediando el abuso, la violencia y el odio? La humanidad se mueve por un tablero tambaleante al borde del precipicio existencial y ¿lo único que se azuzan son las fobias?

En la biografía del escritor suizo Jean-Jacques Rousseau, obra del que fuera director del Museo Británico de Historia Natural sir Gavin Rylands de Beer, se lee la descripción que del también docente hace el filósofo alemán y ateo Arthur Schopenhauer: “Era enemigo de los prejuicios, discípulo de la Naturaleza y único hombre al que ésta le otorgó el don de moralizar sin resultar aburrido”.