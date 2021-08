Lo del criterio de igualdad debe de ser cosa del pasado y de otros años donde la cuna de la libertad tuvo su máxima expresión a través del ocio y la cultura . Añoramos aquellos años 80 donde los locales de ocio eran el único rincón del país donde de verdad te podías sentir completamente libre. La verdad es que algo habremos hecho mal para que no se nos permita ser o tener las mismas oportunidades que a los demás.

Pero ese no es motivo ni disculpa para que todas esas medidas que ya se aplican con normalidad y que han impuesto otros sectores no se nos permita aplicarlos en el nuestro. Es de todos sabido que para poder volar, viajar, entrar en un país, salir de un país , poder ejercer alguna actividad laboral, has de estar vacunado o tener un test negativo en Covid, pero si somos los del ocio los que queremos aplicar lo que otros ya aplican o lo que el propio Gobierno o lo que la Unión Europea aplica, entonces y solo entonces son de carácter discriminatorio. ¿Me he perdido algo? ¿Es discriminatorio no dejar entrar en una discoteca a una persona por no estar vacunado o por tener Covid pero no lo es que estén cerradas y no pueda entrar nadie discriminado a los que se han vacunado o demuestran que no tienen Covid ? ¿Y tampoco es discriminatorio no poder salir de tu país si no estas vacunado?

Y a lo que vamos …. O no poder acudir a un evento deportivo si no demuestras tener pauta completa. Pero claro , el señor Roig aun no tiene un local de ocio.

Estamos todos los hosteleros deseando que Juan Roig abra el Arena para poder tener los mismos derechos que otros gremios o igual hasta nos planteamos regalarle nuestros locales para que podamos trabajar con los mismos derechos que los demás, ni más ni menos, los mismos. Es alucinante ver cómo se publican las bases para la media maratón y ninguno de nuestros políticos dice lo más mínimo. Las aplican y punto pelota. Y nosotros pedimos exactamente las mismas y se nos niegan .

Desde aquí me gustaría que Fotur por favor haga representante de nuestro sector al Sr Roig o a su director de relaciones externas. Nuestra felicitación a los organizadores del evento deportivo por conseguir aquello que creemos que es justo y de acuerdo a ley y nuestra más sincera admiración por quien ha conseguido que nadie discrimine su profesión pero vuelvo a decir alto y claro y sin miedos:

¿Esto no tendrá nada que ver con las famosas puertas giratorias y que la señora consellera de Sanidad no se vea una vez pase todo esto trabajando en un mal llamado bar de copas ?

¿Esto no tendrá nada que ver con el populismo y con pensar que atacando al ocio se ganan votos?

¿Esto no tendrá que ver con el sectarismo y un modelo de ocio no acorde a nuestra ideología política?

Lo que sí estoy seguro que tiene que ver es con el criterio de igualdad que es la base de cualquier democracia.

Todos somos iguales... aunque no nos llamemos Juan Roig.