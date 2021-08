Los negros de España

Dicen por ahí que los líderes de la ultraderecha que desde las redes sociales jalean los triunfos de España en los Juegos de Tokio hacen mutis por el foro cuando el atleta que logra podio es negro. No escribiré «de color» para no ofender a la gallega Ana Peleteiro, bronce en triple salto, que con un gran sentido del humor y una retranca espoleada por la felicidad aseguró, medalla en ristre, que de colores somos los blancos, que mutamos más de tonalidad que el sol, y no ella que es negra. Se les agradece a los habitantes de la caverna la sinceridad. No hay nada peor que hacerse pasar por quien no se es, eso confunde al electorado, que cree que apoya a un partido como otro cualquiera y en realidad se está arrimando al racismo, al machismo, al totalitarismo y a la homofobia.