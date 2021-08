“Els pobles que no coneixen la seua història estan condemnats a repetir els errors comesos”.

Durant la maquiavèl·lica transició ens volgueren injectar la idea que el franquisme, de la nit al matí, s’havia reconvertit miraculosament. Ens intentaren persuadir sobre la democratització d’una fèrria dictadura que, no feia gaire, practicava execucions mortals, processos judicials terrorífics, repressió sindical i estudiantil, matances obreres... uns fets que embrutaven de sang les mans de grapats de personatges que passarien a liderar els nous partits creats per a controlar una artificial democràcia, marcada per la continuïtat dels mateixos gossos amb nous collars, sense trencar amb el control i el xantatge militar, judicial i econòmic franquista.

I aconseguiren que un falangista com A. Suárez, ministre del Moviment, guanyara les primeres eleccions organitzades pel règim, amb una UCD farcida de franquistes, que amb tota la barra s’autoanomenaren centristes. I també impulsaren AP, amb M. Fraga i antics ministres de la dictadura. Tots dos partits, sense homologació europea. Que serien la llavor de l’actual PP, que mantenia les essències franquistes en la següent etapa d’una democràcia agafada pels pèls.

Així mateix, el règim va fagocitar el marxisme del PSOE, amb F. González, i el potencial revolucionari del PCE, amb S. Carrillo. Tots dos claudicaren davant les regles de joc d’un sistema capitalista, monàrquic i centralista, sense haver fet neteja del feixisme. Feien seua l’obsessió de Franco i de la Falange: el nacionalisme espanyol uniformista, amb maquillatge autonomista. La idea de la indissoluble unitat d’Espanya, destí en l’universal, una i gran... versió actualitzada d’aquelles proclames de José Antonio, fou abraçada pels líders històrics del PSOE com F. González, J. Bono, E. García Page, Rodríguez Ibarra, A. Guerra... líders d’un partit que deixà de ser socialista i obrer.

Però la corrupció crònica dels dos principals partits del règim va provocar el rebuig popular. Varen aflorar noves organitzacions que prometien una regeneració del sistema. Després del 15M, Podem va obrir unes expectatives molt engrescadores. Una finestra d’oportunitat per a un canvi real. I davant la caiguda electoral de PSOE i PP, l’Ibex 35 s’afanyà a contrarestar-la amb el populisme de Cs. Però no n’hi havia prou. Calia també realimentar la bèstia i recuperar el vot franquista pur que mai no havia desaparegut. I ressuscitaren Vox, amb una potent assistència mediàtica i l’ajuda de les xarxes socials. I esgrimint un discurs xenòfob, racista, masclista, espanyolista radical...

I amb la connivència d’aquestos partits corruptes, Vox s’ha convertit en actor polític central. Capaç d’envalentir sense complexos tota la fauna més casposa i reaccionària. De connectar amb multituds que es consideren abandonades per les administracions. De mobilitzar gent descontenta que no votava per no sentir-se representada. Vot que hauria d’arreplegar l’esquerra, en especial Unides Podem. Una esquerra burocratitzada i institucionalitzada, que ha anat abandonant les lluites, els moviments socials i el seu electorat tradicional. Que està deixant de ser la icona de la joventut rebel, atreta per un Vox que mostra la cara més agressiva del capitalisme, generant odi i crispació. I com que Vox no governa, no es crema políticament i crea un horitzó de creixement preocupant. Un malson basat en un franquisme sociològic que ens persegueix inserit en tots els partits del règim i que cal denunciar sense pal·liatius.