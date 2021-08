Cincuenta años son muchos años. O tal vez sean más de cincuenta los que llevaba a la espalda en el regreso a Casas de Ves, el pueblo manchego donde estuve un día hace más de medio siglo y donde ahora volvía para rendir homenaje a Valeriano, un amigo de los mejores en tiempos de maricastaña. Ya hablé de él aquí mismo hace algunos domingos. Nunca voy a llenar de olvido a quienes anduvieron conmigo un largo tiempo de sueños compartidos. El día era de los que dejan huella: ese calorazo que dibuja en el suelo dunas del desierto en medio de la calima de la tarde.

Dejé el coche detrás de la iglesia de Santa Quiteria, en una sombra que corroboraba lo que se dice de las iglesias y los castillos en verano: sus muros conservan el fresco discurrir de los siglos y corre por sus dependencias de novela gótica una brisa que te defiende contra los arrebatos del poniente. Sé que me puedo convertir en un charco de agua, pero decido caminar antes de acudir a la casa familiar del amigo: me entra una miaja de tristeza cuando pienso que no será él quien lo prepare todo, como hacía siempre fueran donde fueran los encuentros. No reconozco nada de lo de entonces. El tiempo lo convierte todo en otra cosa. También en un vacío de los sitios y la gente. La memoria sirve para devolverlos a su lugar de origen, para situarlos donde antes estuvieron, para llenar el hueco que los años han ido dejando a su paso. Pero aunque así sea, aunque la memoria sirva para llenar de vida lo de antes, cuesta reconocernos en lo que fuimos, como a mí me resulta difícil pensar que el pueblo al que regreso y yo mismo tengamos que ver con lo que éramos hace tanto tiempo.

Es Casas de Ves un pueblo pequeño, prácticamente lo mismo que el mío. Dice el GPS que hay desde Gestalgar hora y media en coche. Y lo clava. Los mapas de carretera son como reliquias, como esos exvotos que tanto yuyu provocan colgados a la entrada de los viejos monasterios. La casa de Valeriano está donde siempre, pero se parece poco a la que yo recordaba. A lo mejor no la recordaba, pero yo creía que sí, y de nuevo me llega a la cabeza una constatación: lo que recordamos es a medias verdad y a medias inventado. Es muy grande, la casa. La han reformado. Sigue en su sitio la estrecha escalera que lleva a la bodega subterránea. Las tinajas incrustadas en la pared terrosa. El fresco que, para llegar aquí, parece haberse fugado de las iglesias y los castillos. Se acerca ya la hora del homenaje. Le van a poner su nombre al polideportivo municipal. En la antesala se ha montado una exposición con diversos momentos de su vida. El fútbol le chiflaba. En Llíria, en Benissanó (su pueblo de adopción), en Benaguasil, en su propio pueblo: era un “enreda”, no te dejaba estar quieto. Nervio puro, no sé de dónde sacaba tanta energía para que la vida fuera como el conejo de juguete que anunciaba la eterna duración de unas pilas en la tele. Nunca le decías que no a nada de lo que se inventaba. Era un hombre bueno y si te decía ven, como en el bolero, pues dejabas lo que estuvieras haciendo y allá que ibas a lo que te dijera ese tipo entrañable que siempre parecía atacado por el baile de San Vito.

Entre el sol y la sombra de la tarde, tuvo lugar el homenaje. Palabras de sus amigos, de la alcaldesa del pueblo: orgullo grande tener a Valeriano Cantero entre su gente. Y ahí la familia, la suya de toda la vida, recibiendo el abrazo que siempre nos juntará con el tiempo en que fuimos camaradas con un número de futbolista en la espalda. El suyo era el siete. La placa con su nombre era la señal de que aquel descampado donde jugamos un partido de fútbol cuando éramos poco más que adolescentes también se había convertido en memoria. Ya no había sol cuando el GPS ordenaba el tiempo repetido de la vuelta a casa. Sigue ahí la sombra de la iglesia de Santa Quiteria, declarada Bien de Interés Cultural hace unos años. En marcha el auto, recuerdo los versos de Jorge Luis Borges: «en el presente converge abrumador y vasto el vago ayer». Cincuenta años desdibujan lo que hubo en aquel primer viaje a Casas de Ves. Pero no lo borran de la memoria. Para nada lo borran. Para nada.