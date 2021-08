Fa un parell de setmanes el meu amic i company de columna en aquest espai, Rafael Roca, publicava ací una història certament rocambolesca: un xinés que el 1871 era batejat a Algemesí. Les fonts de Roca eren els periòdics d'aquell moment que, amb tot luxe de detalls, informaven del que havia passat. Encuriosit per aquella informació exhumada pel meu col·lega, no he pogut evitar fer una breu recerca als llibres parroquials, per tal de veure si hi havia rastres d'aquell bateig i, en efecte, els hi ha. Així, en el tom corresponent las batejos (1869-1885), apareix la petició que va fer Antoní Andrés, capellà de Sant Jaume, a l'arquebisbe, per tal de poder batejar a aquell xinés, on se’ns assabenta que des del dia 18 de maig del 1870 es trobava en aquesta localitat de la Ribera un «sujeto, bajo el nombre de Blas, de cincuenta y cinco años, natural de la China, provincia de Cantón, del pueblo de Jousún, educado en la religión del buddismo», el qual «por un acaso, él y otros compañeros se marcharon a las islas Chafarinas; de estas a Ceuta e, internándose en España pidiendo limosna y en busca de trabajo, llegó a esta de mi gargo». Ací va ser recollit per Vicent Esteve i Castell, el qual hauria detectat l’interés del xinés en aprendre «los misterios de nuestra sacrosanta religión católica» per tal de ser batejat. I el capellà Andrés demanava poder instruir-lo, per tal de poder-lo batejar.

La instrucció degué de ser ràpida: el capellà ho demanava el dia 28 de gener del 1871 i pocs dies després, el 3 de febrer, Andrés anotava que «queda instruido y en disposición de recibir el santo sacramento del bautismo». La qual cosa es va fer efectiva el dia 12 de febrer. Antoní Andrés va escriure amb la seua lletra l'entrada on registrava que ell mateix batejà «al neófito Jayme, antes Blas, chino de nación y vecino de esta parroquial, delante y a presencia del reverendo de la misma y de un inmenso concurso». Els padrins varen ser Francecs Gutiérrez, alcalde, i Ramona Alventosa. Sembla que va quedar inscrit oficialment com Jaume Blai Zun -Jayme Blas, en castellà... Abans, sembla que es deia «Zun-Funjao» i era fill de «Zun-Zincui y Chin-Alay». Ara faltaria saber si va deixar descendència a la Ribera, que tot podria ser.