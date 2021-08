Máquinas sin libertad

La cola se hace larga en la puerta de la oficina bancaria. Todos esperan poder hablar con un empleado para resolver una duda. La abuelita, para pagar un recibo que no entiende. Nadie parece considerar que las personas mayores no están formadas en la nueva era digital; que quizás quieran preguntar por qué cada mes le cobran una cantidad fija por un pago municipal que antes no existía, o por una comisión del banco por una gestión que no puede realizar en el cajero, porque no se ve bien, porque se pierde en el proceso, o simplemente porque apenas sabe leer y escribir.

Los bancos siempre dan balances positivos. No recuerdo leer un balance público negativo… Y, sin embargo, reducen empleados a los que previamente se les ha exigido ayudar a introducir la digitalización a sus clientes; se fusionan y despiden personas que hablan, sonríen y tranquilizan las dudas de la abuelita, del inmigrante sencillo, del humilde cliente de toda la vida. Los bancos eliminan sucursales e imponen réditos del cero por ciento y cobran por cualquier gestión. Si necesitas un crédito no pagarás menos del siete por ciento anual. Si se trata de una tarjeta de crédito el interés puede multiplicarse por tres. Los beneficios anuales, según sus propios balances públicos, son inmejorables pero los intereses no bajan, tu dinero no renta, te cobrarán por mantener la libreta y te conducirán a que te atienda una máquina. No importa que metidos en la especulación urbanística demostraran una nefasta gestión. Lo hicieron las cajas de ahorros, las mismas que nacieron para esquivar la usura pero cayeron en manos de políticos mediocres que se creyeron dueños de sus dineros. Prestaban lo que no tenían a gentes a cambio de hipotecas imposibles de pagar con jornales de mil euros… Pero no importaba porque, llegado el caso, el gobernante de turno, con el dinero de todos, inyectará decenas de miles de millones de euros para «salvar a los pequeños ahorradores». A esos a los que no pagan un euro por sus depósitos y les cobran comisiones por mantenerlo. ¿Han devuelto esos dineros o se dan por perdidos? Porque ellos sí recibieron dineros pero no han perdonado hipotecas. Denunciar esas políticas, ¿es comunismo, es populismo o es libertad? Las cajas de ahorros se han convertido en bancos. Pocos han pagado por ese expolio. No hablemos de la venta a amiguitos de empresas que eran de todos y que hoy monopolizan mercados. Puertas giratorias…

Una vez exigían a una persona de más de noventa años presentarse en una oficina, única en la capital, para firmar delante de algún empleado su deseo de baja de la compañía eléctrica. Como estaba sordo no valía la grabación telefónica. Con toda seguridad, la sordera no habría sido excusa para admitirlo en el club y pagar su cuota mensual.

Un servidor, si fuera un alto responsable de una entidad bancaria, apostaría hoy por mantener el estrechar las manos, la sonrisa y la atención cara a cara. Ese es un valor que no tardará en estar al alza. Siempre habrá necesidad de comunicarse oralmente, de mirarse a los ojos, de miradas que inspiren confianza. Salvo que nos conviertan a todos en máquinas sin voluntad. Que en eso parecen estar.