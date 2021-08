Para volverse loco

Ser Lionel Messi tiene que resultar alucinante. Ser Lionel Messi o Juan Carlos I de España. Todo es alucinante, también ser Ricardo García o Ignacio Rodríguez. Que quede claro, en fin, que no es más extraño ser rey de España que oficial de segunda administrativo. Abundan más los auxiliares de segunda que los reyes de España, pero eso no los hace menos extraordinarios. Lo sé porque en una época de mi vida fui auxiliar administrativo de una gran empresa, lo que me suponía una carga de asombro que combatía con fármacos de todos los colores. Recuerdo haber ido al médico.