Les locucions tenen un paper fonamental per als adverbis de manera. Ajuden a arredonir una oració i infonen genuïnitat al que diem. El més important és que permeten expressar-nos amb precisió. Un bon i paradoxal exemple és la locució ‘en gros’. Suposa la nostra forma de comunicar que comprem a granel o que descrivim sense contar detalls. També podem expressar-ho amb el viu sinònim ‘orri’ o emprar l’expressió ‘a l’engròs’. L’última, encara que pareix principal, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua la reconeix com a accepció secundària. Però el que cal destacar, de tot el que hem dit, és que ‘en gros’ ens remet a grans quantitats i a explicacions poc completes.

Ara, preferentment comprem ‘en gros’ o en grans quantitats, en els supermercats. Esta situació ens ha despersonalitzat. Hem perdut el tracte directe perquè som atesos per un caixer o caixera que no ens coneix. En eixe context, em crida l’atenció com m’atén una caixera de la cadena de Roig de Foios. Quan em cobra, em conta com llig els meus articles i li agraden. És a dir, no s’ha de generalitzar perquè, en tots els llocs, trobem persones que s’interessen pel que fem.

Entre els detalls d’estos dies que se’ns poden escapar per mirar ‘en gros’, es troben els xicotets cartellets que els membres del col·lectiu «Fet d’Encàrrec» ha penjat en els ninots que ha dut a l’Exposició del Ninot. En ells, es llig: «A l’Exposició he tornat amb la mateixa aparença. Pot ser normalitat o un excés d’inconsciència» i «Soc el mateix, no ‘refrito’, i estic per obligació... Era precís, amb el ‘bicho’ fer de nou exposició?». Considere que, en la vida i en l’art, hem de buscar eixe signe xicotet que ens fa pensar. Sens dubte els versets, si els descobrim entre tanta escultura efímera, no ens deixaran indiferents.

L’accepció abstracta d’un ‘en gros’ es fa servir quan s’explica algun fet a grans trets. A voltes, es realitza per a abreujar. Però, unes altres vegades, s’empra perquè no coneixem a ciència certa la realitat. Així ens han tractat quan ens han informat de les diverses vacunes covid-19 i no han contat tota la veritat.

En definitiva, no perdem la genuïnitat de l’expressió ‘en gros’. És molt nostrada. Però evitem mirar sempre la realitat a grans trets. Quedem-nos amb el detall més bell i insignificant de cada dia.