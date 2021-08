Vint-i-dos ministres, cada u tirant cap al seu costat en les reunions del Govern, sense cabre tots en la taula, per ser excessiu el seu nombre, i ara, acabats d'estrenar alguns d'ells, se'n van tots de vacances i tanquen la "paraeta".

I, com no!, l'ínclit Sánchez que se n'ha anat a La Mareta amb una descomunal despesa entre residència, transport i vigilància.

¡Vacances de rics per a un país pobre!.

Fins l'ex-ministre, i ex-company meu en l'ajuntament de València, Ábalos, que ha de llevar-se l'aborronament del seu inesperat i humiliant acomiadament, a Punta Cana, amb el seu inseparable vigilant de discoteca vingut a més, Koldo García. I també el rei Felipe i família en el Palau de Marivent, en Mallorca, amb el tradicional pose per a la foto.

I mentrimentres el ciutadà mitjà seguix passant-les de tots els colors, amb una factura de llum insofrible i impagable, sense treball ni ingressos regulars, sense quasi activitats d'oci o entreteniment, sense vacances i amb una covid que torna a estrényer per tots els costats.

I què dir del ex-cuetes mascle-alfa que, en companyia de la seua nova conquista, segur que es pega unes vacances a compte del seu jornalot d'ex-ministre, amb servici de vigilància permanent a càrrec de l'estat.

I estos són els bous amb els que toca llaurar este terrenyet, que no donen de si, i el camp s'ha omplit de males brosses. Deixant una Espanya recremada i farta de tant d'abandó i negligència.

Crec que és hora de tindre ja eleccions i passar pagina d'este mal son i a poder ser canviant les normes, per a que les eleccions siguen clares, amb una persona un vot i que els vots valguen igual en tots els llocs i no existisquen favoritismes segons on es visca. I així qui més vots tinga, que governe en majoria, encara que per a això es tinga que realitzar una segona volta entre els dos més votats.

Lo ultim és actualment una proposta irrealitzable, però la deixe ahi com a meta per a un futur pròxim.