Las Fallas, en el punto de partida

Tal es el alboroto, que no se habla de otra cosa. Pero no solo los falleros y falleras, tiendas de indumentaria, música, pirotecnia, floristas… Todo el mundo necesitan certezas, pero lo cierto es que las Fallas continúan siendo una incógnita. Aunque el Ayuntamiento de València no deje de lanzar mensajes de tranquilidad, todavía quedan asuntos pendientes por resolver.

Desde luego, no creo que suponga ningún drama suspender la agenda festiva, quemar los monumentos y esperar a celebrar unas Fallas post-pandemia en marzo. Y lo digo como fallera. Creo que hay cuestiones más relevantes y se puede hablar de unas fiestas controladas, sin ‘mascletàs’, sin castillos, sin carpas, sin verbenas y sin ofrendas, pero con ‘cremà’ de monumentos. ¿Que no es lo idílico? Por supuesto que no. La polémica está servida.

Pero mientras la situación epidemiológica persista, el Consell deberá valorar qué hace con las Fallas. No me gustaría encontrarme en esa tesitura. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ya pidió cautela hace unas semanas. Pero la situación es la que es. La prudencia que se tenga hasta la fecha reflejará la flexibilidad que habrá en los días falleros.

Mientras, la Meditadora ya está lista para volver a la calle.