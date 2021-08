Ja la tenim! Orxata... o xàmbit? És com si et donen a triar «papà o mamà». Serà segons el moment, si tenim set o, per contra, si ens sentim més llépols. Ara bé, parlant amb un d’Alboraia (o de Tavernes Blanques o d’Almàssera), és clar el que et dirà; però en topar amb un de Xixona, l’elecció segurament serà el xàmbit. Com és això?, si els xixonencs es diuen a si mateixos ‘gelaters’, que treballen el gel; per què ‘xàmbit’ o ‘xambiter’?

Els xixonencs, que tot ho corren i tot ho visiten per tractar de vendre, arribaren en temps passats per la costa fins a l’extrem sud. Arribaren a Gibraltar, on parlen, clar és, l’anglés. Els xixonencs prompte prompte van captar com anomenaven els anglesos el gelat entre galetes, i ells els responien a la seua manera tot dient: aquí té el ‘xambit’. Xambi o xàmbit era la pronúncia nostra de la paraula anglesa ‘ice sandwich’, que al seu temps provenia d’un lord anglés, lord Sandwich, qui, aficionat com ningú a les partides d’escacs i de cartes, no parava ni tant sols a menjar, i els seus servents li posaven la vianda entre llesques de pa, per a que poguera menjar i jugar tot alhora sense alçar-se de la cadira ni de la taula dels escacs. Eixe era lord Sandwich, ministre de Correus i Telecomunicacions de Sa Majestat.

Bo, també tenim els fartons, i, així, hom pot prendre orxata i rosegar alhora. Els de l’Horta han sabut trobar el bon complement. Ells, entre alqueries i barraques, que cremen els camps (com en falles) després de la collita de la xufa. Ells, que arreplegaren la tradició dels àrabs (els quals no podien beure vi) de conrear i beure orxata. Fins i tot, ara fan polvorons o pizzes amb farina de xufa. I el que faça falta. Temps de bonança, si exceptuem la pandèmia actual.

Clar!, sempre s’havia sentit dir ‘any de neu, any de deu’, posant per davant la neu (el gel) com a garant de bones coses. Els gelaters, per descomptat, així ho creien. Tanmateix, hui és una altra cosa. Hui molts diuen ‘qui té sol, què més vol?’, que és una manera de dir ‘visca el turisme’. I és així com Alboraia i l’horta es envaïda per construccions i apartaments sense fi, negocis i gents de tota mena, on pot sentir-se o vore’s cartells d’ice cream o ice sandwich. És que ‘tot torna’ (ara diríem tot es transforma...).