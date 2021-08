El poder de la sátira

Nadie podrá decir que la nueva temporada de la serie ‘The good fight’ no es refrescante. Yo la estoy mirando porque tengo una ‘rentrée’ combativa y ensayo a ver si se me pega esa forma fría de pelear, en la que los españoles somos tan malos. Aquí nos gusta enredarnos en palabras. Allí no se gasta una de más. Aquí todo son circunloquios por síntomas para camuflar la verdadera posición, a ver si engañamos al enemigo. Allí se va al grano y no se pierde un minuto. Aquí somos endiabladamente rebuscados para al final confundirnos con nuestras propias mentiras. Allí se pelea con franqueza. Si no tienes cartas te callas y si las tienes vas, pero nadie califica al contrario con valoraciones morales. El verdadero sentido democrático es que todos los combatientes saben de qué va el juego. Aquí todavía encontramos ese impostor que pretende decirnos que él, precisamente él, es muy ingenuo. Esos son los peores amigos y jamás podrás contar con ellos. Su ingenuidad siempre la usarán para dejarte tirado.