Des de nen el futbol ha estat en la meva vida, primer amb aquells partits jugats pels carrers de Benimaclet, on dues pedres o les carteres col·legials ens servien per delimitar les porteries, els carrers encara no estaven asfaltats i moltes vegades arribàvem a casa amb les sabates trencades i els genolls ensangonats. Els carrers eren nostres, eren el nostre estadi particular, i les partides tan sols es detenien si divisàvem la presència de la parella de la Guàrdia Civil o si per la cantonada del carrer apareixia, de tant en tant, un cotxe. Qualsevol objecte rodó ens servia de pilota, i, de tant en tant, algú tenia un baló de cuiro, “de reglament” déiem d’aquells balons, un objecte dur que en els remats de cap et podia deixar mig estabornit a terra.

Les primeres botes de futbol les vaig tindre als 11 anys, una matinada de Reis van ser el regal més estimat. Per aquells dies ja havia canviat l'escola de Benimaclet pel Colegi dels PP. Salesians al carrer de Sagunt. Cinc minuts abans de baixar al descans ja estàvem tots canviant-nos les sabates per aquelles primeres botes de futbol, tampoc res a veure amb la sofisticació del calcer actual per jugar a futbol, unes botes que untàvem amb greix de cavall, i amb uns tacs de fusta que deixaven més d'una cama vermella de sang en uns partits on al pati en aquella estona, jugàvem tots contra tots, on els mestres, amb la sotana recollida, també formaven part d'aquells multitudinaris partits.

M'agradava el futbol com esport i com un mitjà de convivència amb els amics. Vaig jugar, perquè això es el que féiem: jugar, to play que diuen els anglesos, fins passats els 40 anys. Cada setmana un grup d'amics jugàvem un partit, era l'excusa per després sopar plegats i durant unes hores oblidar les preocupacions que tots teníem. Moltes vegades ens acompanyaven les dones i els fills, que aleshores eren uns nens. I paralelament continuava seguint els meus equips de sempre: Llevant i Barcelona. De vegades al camp, i altres, la majoria. mitjançant les retransmissions televisives.

El futbol ja fa anys que, per alguns, començà a ser un negoci. La presidència dels clubs de més anomenada sempre ha estat el fosc objecte del desig d'individus que no tenien cap desig de ser uns mecenes. Uns aspiraven a la presidència per figurar , com una mena d'ascens social, i d'altres per fer negocis. No es cap secret que la llotja del Real Madrid es un dels llocs més estimats pels que van darrera del negoci.

Quan fa més d'un any va arribar la pandèmia i els camps, per seguretat, es van quedar sense públic, vaig pensar que el futbol anava a patir. Ara, aquests dies, amb el fitxatge de Messi pel club de Qatar, el PSG, tinc més clar que mai que el capital està matant l'esport futbolístic. Mai més podré mirar un partit d'elit sense pensar que darrera d'aquelles samarretes amb el nom de cada jugador està, segurament, un voltor de les finances vigilant la seua inversió.

En el cas del PSG hem vist que els diners del Govern catarí amb fet trontollar el Barcelona, amb l'ajuda de les autoritats del futbol francés que fa dos anys van decidir que als seus clubs no s'aplicara la normativa del “fair play” financer. Per això el club de Qatar ha pogut fitxar Messi mentre el Barcelona no podia fer-ho perquè la Liga espanyola si que aplica aquest “fair play”. “Diners magres fan tornar gords” deia Turmeda, i al Govern catarí li serveixen per netejar davant el món la seua imatge, d’amic del yihadisme, amb un equip de futbol creat amb la xequera. Què lluny queden aquells dies del futbol esport, morts ara pel capitalisme futbolístic.