“Sentenciando se creen que pueden acallarte, que vengan y que vean lo que está pasando en el mundo”. Ryma Sheermohammadi, traductora, perteneciente a la comunidad Bahá´í presentaba junto a otras cuatro personas la obra de la poetisa iraní Mahvash Sábet publicada por primera vez en España.

“No pueden formar parte de los trabajos gubernamentales, no cobran pensiones, las casas y los negocios muy a menudo son allanados, encarcelamientos sin juicios, tienen dificultad para enterrar a sus seres queridos” y son confiscadas sus propiedades. ¡Qué infamantes recuerdos patrios nos traen estas afirmaciones de Axel Toribio secretario de la comunidad Bahá´í de Valencia! Con más de siete millones de miembros en todo el mundo representan la mayor minoría no musulmana en Irán donde padecen la “persecución más sistémica”. Toribio, exestudiante en la Universidad de Valencia, reconoce que por su religión “sufren maltratos, encarcelamientos, torturas”, pero aun así, personalmente, quiere transmitir con su discurso “esperanza de vida”.

“Lo importante de un poema no es lo que uno ha escrito sino lo que nos trae” intervenía Manuel Borrás Arana editor valenciano cofundador de la editorial Pre-Textos responsable de la publicación Poemas enjaulados, poemario con dos años de arduo trabajo tras de sí. Inimaginable fue la hazaña de la autora para poder sacar sus escritos de la prisión donde estuvo encarcelada una década. “Salieron en papel higiénico, servilletas, cosidos” en la ropa, en un abrigo, en los márgenes de periódicos, relata Amaya Blanco, cotraductora de las poesías y participante en la charla mediante conexión en línea.

“Ella sigue perseguida, sigue vigilada”. Sábet psicóloga, gracias a sus capacidades docentes, en tortuosas situaciones de encierro aunó las esperanzas de otras mujeres recluidas, sabedora de “elegir entre su conciencia y su comodidad”.

“Que nadie tenga que ser perseguido por sus opiniones y creencias” concreta Blanco enamorada de cada fragmento del libro del que valoriza el estar escrito en parsi y español, uno idioma junto al otro. Buscaron la versión persa, “el persa es muy polisémico” y, trabajando, “verso por verso, decisión por decisión”, avanzaron en el notable proyecto literario y testimonial.

¿Por qué todas las religiones, credos, sectas, doctrinas prohíben, acosan, difaman, vedan, censuran, condenan las diversidades?

“Ejemplo de mujer coraje” es la definición que Xelo Candel Vila responsable del aula de poesía de la Universidad de Valencia, hace de la autora. “Se le prohibió cualquier actividad relacionada con el gobierno”. Al ser una Yaran (los amigos de Irán que cubren las necesidades espirituales y sociales de la comunidad bahá´í). “Se le acusaba de espionaje” cuando subyacía “la defensa de la fe Bahá´i”. “Estamos listos para morir, los bahá´í tienen derecho a defenderse”. Sábet poéticamente transmite sentimientos y cotidianidades de su terrible reclusión. Cada día ansiaba el apagón usando la manta como almohada.

Ciudad del Vaticano, Arabia Saudita (¿seguirá siendo tan guay el rey emérito para esta monarquía teocrática si la investigación suiza levanta del todo la alfombra?), Mauritania, Irán, Afganistán, Yemen, Ciudad del Vaticano. ¿Qué tienen en común? Son teocracias, donde el poder estatal recae en líderes religiosos o monarquías absolutas religiosas. En tribus caníbales cuando se ganaba la contienda el pueblo vencedor devoraba al brujo de la tribu vencida.

“Los Bahá´í fueron pioneros con el compromiso, también con el planeta”. Rafael Monzón Giménez sentado en un extremo de la sólida mesa de madera que preside el escenario del Aula Magna de La Nau, participaba como presidente del Centro UNESCO (Organización Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) de Valencia. ¿Por qué la humanidad no se respeta, en conjunto e individualmente?

¿Por qué no se difunde la Carta Universal de los Deberes y Obligaciones de los Seres Humanos? “Los gobiernos no leen las cartas, las tienen ahí, amontonadas” comenta la moderadora para posteriormente leer el poema Los amigos donde son recogidas realidades ubicuas: “Amigos enjaulados, imposible llegar a la toga del juez”.

Dictadura y teocracia el provechoso cóctel franquista mediante el que Francisco Franco paseaba espectacularmente bajo palio. Para muestra la fotografía difundida por La Actualidad Española en su número especial, con disco flexible, dedicado al autócrata y en cuyo pie se lee: “El Caudillo presidió los funerales por el rey Alfonso XIII en San Francisco el Grande el 3 de marzo de 1941”. ¿Hasta cuándo el país “castispañol”, “católico y apostólico”, denominado por el escritor leonés Juan Pedro Aparicio, disimulará de cara a la galería el poder religioso?

“¡La soberbia triunfa y organiza mucho miedo!” es uno de los experimentados mensajes lanzados por Manuel Borrás. “No la he editado como mujer perseguida, es simple y llanamente una gran poeta, poesía que se posiciona de parte de la vida, poemas a sus compañeras de celda de muy distinto pelaje” agregando: “Lo revolucionario es ser positivo, tener esperanza, saber escuchar y albergar la voz del otro”.

“Saberse injustamente encarcelada” estremece y destroza. ¡La injusticia de la justicia manipulada! Teocracia, autocracia, dictadura, monarquía. ¡Divinidades, mitos, esoterismos, ciencia ficción y demás artificios para doblegar!

Escribe Cayo Suetonio que al morir Augusto, con setenta y seis años, Roma proclamó “la divinización del príncipe fallecido”. Por otro lado, en las “casas secretas”, llamadas vulgarmente “el banquete de las doce divinidades”, asistentes y comensales utilizaban el código de vestimenta, al uso en la época, de dioses y diosas. Más adelante, con César Germánico (Calígula), “se transforma el principado augustiano en una monarquía teocrática de carácter helenístico-oriental, con un ceremonial cortesano orientalizado y la consiguiente divinización del emperador, que será adorado a partir de entonces”.

“La ropa mojada de una bahá´í no debe tocar la ropa mojada de una musulmana” comenta Ryma quien pone en valor “la constancia en los valores que tu defiendes”. Sábet inculcaba a sus compañeras de presidio el estar aseadas, “decorar las paredes de la celda con la piel de las frutas”. Actualmente se encuentra en libertad y no quiere abandonar Irán, “amo mi tierra, tengo un reto, un trabajo que hacer en mi país” declara por escrito. Dentro de la cárcel surgió una gran familia pero, “la cárcel no iba a ser lo mismo que el mundo de fuera”.

“No siempre la visión que tenemos de la realidad es la realidad”. ¿Axioma tras las manipulaciones? Faraones egipcios, cabecillas tribales, levitas, el califato otomano, sij en la India, emperadores, monarcas, Dalái Lama, ayatolás. muyahidínes, califato islámico, césares romanos, el Papa.

Para el pueblo azteca la sangre era la bebida de los dioses y la religión iba ligada a la guerra. Según George Clapp Vaillant, antropólogo estadounidense: “el universo azteca era concebido en un sentido religioso, más que geográfico”. ¿Algo realmente ha cambiado?

Teocracias absolutistas, sangrientas, terroríficas, desalmadas, demenciales manejan industrias clave, finanzas y negocios.

“¿Acaso tú eres menos que ese gorrión?” leyó la moderadora en la obra de Mahvash Sábet.

Thomas Hobbes of Malmesbury, filósofo político inglés declararía: “Creo que existe una inclinación general en todo el género humano, un perpetuo y desazonador deseo de poder por el poder, que sólo cesa con la muerte”.