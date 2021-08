A banda de les grans obres medievals valencianes, n’hi ha d’altres que, sense ser ninguna obra mestra, bé que es mereixen una certa atenció. Em referesc a Lo procés de les olives -un debat poètic entre Bernat Fenollar i Joan Moreno, Narcís Vinyoles i Jaume Gassull, a més d’un encara anònim «síndic del comú dels peixadors», que espera potser que Abel Soler se n’ocupe- i que versa sobre el tema de les aptituds sexuals dels homes vells; o un altre text semblant, que n’és continuació, Lo somni de Joan Joan, escrit pel ja esmentat Jaume Gassull. A aquests caldria afegir algunes peces del que Miquel i Planas va anomenar -i publicar sota aquest títol- Cançoner satíric valencià, i que formarien part d’una «Escola satírica valenciana» -com la batejà Martí de Riquer. Obres desimboltes, procaces, de llenguatge viu i col·loquial, mostren -potser com cap altres- la realitat més frívola -encara que sovint exagerada per provocar a la rialla- de la societat refinada i culta de la València de finals del segle XV -tot just mentre Joan Roís de Corella escrivia la seua Tragèdia de Caldesa i altres fantasies mitològiques i amatòries de pretensions erudites.

Entre aquelles obretes -no són massa extenses i degueren fer les delícies de dames i cavallers, en el seu temps d’oci cortesà-, vull recordar ara un Col·loqui de dames que s’ha conservat al manuscrit conegut com Jardinet d’orats i on tres senyores -una casada, una beata i una viuda-, parlen de els seues aventures sexuals amb tota classe de detalls. La casada ens conta com li posava les banyes al marit, la beata com, sot ala seua aparença de dona devota s’amaga una vertadera dona apassionada del sexe, i la viuda ens relata episodis d’estil semblant. Tot això ho hem de suposar entre les rialles dels qui escoltaven i llegien aquell paperet i feien ús d’una moderada misogínia per mostrar com eren de perilloses les dones, als homes d’aquella societat que, casats, clergues o fadrins, podien caure en les garres del gènere femení. Una mica a la manera de Jaume Roig i el seu Espill, intentant advertir al seu nebot de la vida tan difícil que li esperava, si s’unia a alguna dona. I per a dissuadir-lo, no escatima exemples! En el Col·loqui de dames, un vellet -únic personatge masculí present, que escolta el diàleg, atònit, i de qui es burlen les dones- n’és testimoni de tot. I entre bromes i exageracions, allò que més crida l’atenció és la transgressió que suposa l’escenari i el calendari: la Seu de València i en Divendres Sant!