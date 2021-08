Nunca pensé que volver a Lisboa para escuchar a Joan Baez, en el concierto inaugural de su gira mundial, “Cuando el viento silba”, supondría escuchar a capela con el público enfervorizado, “Grândola, Vila Morena”. Estos días la muerte de Otelo Saraiva lo ha vuelto a repetir, sin estar en Abril.

“Grândola, Vila Morena”, de Jose “Zeca” Afonso, fue la canción con la que Radio Renascenca, emitió la señal del triunfo de la revolución. Un mes antes, Amália Rodrigues, la había elegido, como cierre de un concierto suyo en Lisboa, pues la canción no le había sido censurada, por el régimen dictatorial de Salazar. Pero, no fue la única melodía que sirvió como señal entre los revolucionarios. El día anterior al 25 de abril, minutos antes de las 11 de la noche, sonó, “E Depois do Adeus”, después del adiós, cantada por, Paulo de Carvalho.

Canción que, con poco éxito, había representado a Portugal en el festival de Eurovisión, pero melodía de moda en aquellos días en el país, con la que se daría la señal del inicio de la revolución, sin levantar sospechas. Fue, dos horas después, tras la medianoche, ya el 25, cuando sonaría, “Grândola, Vila Morena”, “o povo é que mais ordena”, el pueblo es quien más ordena, tierra de fraternidad, en cada esquina un amigo, en cada rostro igualdad; para indicar que había triunfado.

Regresar a Lisboa es como pasear por la memoria. Pasear por sus calles secretas, donde, por la noche, pocos pasean, mientras la sombra del poeta, y la música lejana del fado, nos acompaña. Es, en la noche, cuando la música nos reconforta, nos da vida, hasta que aparece el día. Pessoa, dice que el fado es la música del pueblo, una simple melodía que consuela y acaba en un sentimiento. Es admiración, ante la idea, que transmite Fernando de Pessoa, de quienes sueñan con que la tierra es toda una, y por la apuesta de José Saramago por reencontrarnos, de nuevo, políticamente juntos en un futuro ibérico. Lejos de desconfianzas, como la repetida, irónicamente, desde Portugal, “de Espanha, nem bon vento, nem bon casamento”.

Hoy, en Portugal, ante tantos avatares económicos, nadie está seguro sobre el futuro que les espera. Pero sí saben que la música del fado, el “fatum”, destino, continúa acompañándoles, y cantan, a la esperanza y el “saudade”, en un sentimiento de melancolía irrefrenable que entronca, como nosotros, con el pasado islámico de ambos pueblos, y encuentra su expresión más vital en la fraternidad de sus gentes. Nada mejor para conciliar nuestras dos sensibilidades que la música de Mafalda Arnauth cuando canta “bendito fado, bendita gente, en su estilo tan diferente, con una fe que no desmiente, la propia forma de cantar”. Es Portugal, que nos acompaña siempre, al que no queremos da la espalda ni vamos de lado, sino de frente y por derecho.