“No nos han tenido muy en cuenta, estamos en el limbo” tras diecisiete meses. Víctor Pérez pinchadiscos histórico y presidente de Fotur (Federación de Ocio, Turismo, Juego, Actividades Recreativas e Industrias Afines de la Comunidad Valenciana) rezuma fervor por la música y el ocio nocturno. “Mira la gente como disfruta, eso es felicidad”, una medicina capaz de solventar vampíricas situaciones. Al no poder bailar “¡le quitas todo a una pareja que baila bachata!”. ¿Qué recurso al mismo nivel se brinda como alternativa?

“La gente empieza a normalizar el ir a un concierto y estar sentada, es como un partido de fútbol sin balón”. “La gente solo baila en tik tok (red social para compartir videos). ¡Necesitamos el bailar!”. Entregarse mientras cada compás se agarra a la sangre bombeando el corazón, “¡eso no tiene precio!”.

En el contenido de Nits de Vivers, el Remember2000 Fest programó a dj´s rituales de la genealogía musical valenciana. Temas sin obsolescencia e imborrables como “Get it Up!” siguen levantando brazos mientras el público aguanta el nervio sentado. Francis Pérez amante del Remember asiente con la cabeza cuando se le pregunta si le gustaba ir a las discotecas y si las echa de menos. Asiduo de KKO en Torrevieja, con sus ojos sonríe afirmando que le hace feliz la música que está escuchando en el festival. Francis ha acudido solo a la cita remembera en su silla de ruedas con intercomunicador táctil que acciona con la nariz para responder.

¿Cómo subsisten dj´s y ocio nocturno? ¿Sobrevivirán? “Tengo otros negocios pero hay gente muy válida que no se puede defender, es superfácil rescatarnos, si no me dejan trabajar que me paguen” declara Vicente Ferrer un dj actuante, embajador musical de la extinta maxidisco Bananas. “¡Aquí estamos! muchas gracias por parte de los y las dj´s, ¡los y las rememberas somos los y las mejores!”. ¿Por qué ciertas actividades multitudinarias, en abierto y cerrado, como el Bioparc y Oceanográfico pueden funcionar y otras no? Juanjo Carbonell secretario general de Fotur defiende al sector desde un análisis objetivo concluyendo que la política se esconde tras medidas subjetivas, “todas las actividades están trabajando”.

Alfred Whitehead Northlfred filósofo inglés escribiría: “En el mundo moderno al celibato de la clase ilustrada medieval lo reemplazó el celibato del intelecto que se ha divorciado de la contemplación concreta de los hechos completos”. ¡No todo es señalar! conviene analizar puntillosamente cada componente y comunicar vox populi datos fidedignos.

“Falta empatía con el sector” declara televisivamente Pérez profesional curtido en reunirse con instituciones buscando apoyos y soluciones a la decrépita situación. ¿Cataclismo sin visos de recuperación? “¡Si te cuento lo que les he sacado para el sector! es difícil, pero se consiguen cosas, voy haciendo lo que puedo”. Encuentros y reuniones junto a Carbonell marcan sus agendas. Dos perseverantes en el viacrucis de despachos defendiendo derechos para “la industria de la felicidad”. Juan Velasco presidente de Aepub CV (Asociación de Empresarios y empresarias de Pub) sabe “que tenemos que aprender a vivir con el virus, hay que tener salida, quiero pensar que sí”.

¿Activarse o ser pasto del carroñeo?

Dj. Arturo Roger, gracias a su trabajo en Correos no ha sufrido carencias pero “hay compañeros que han tenido que tirar de la hucha; hasta que no estemos todo el mundo vacunado no vamos a poder volver a una seminormalidad, la única opción es estar aquí, sentado”.

Once dj´s actuaron en Viveros pinchando temazos de su reputado historial discotequero. Once perseverantes enamorados de la profesión. ¡Aún no está todo perdido! ¿Cuándo un plan resolutivo redentor con opciones que permitan la coexistencia de protocolos de alerta sanitaria y el trabajo en este ineludible sector? ¿Por qué aferrarse a la demonización selectiva?

Carlos Monsell (Caco)-The Face, Javi y Rafa (Los Gemelos)-Puzzle, Arturo Roger-ACTV, Head Horny´s- Contraseña Records, José Coll-Evento, Vicente Ferrer-Bananas, Salva Gómez-Evento, José Conca-Chocolate, Spinete-Ku Manises, Víctor Pérez- El Cielo de The Face/99Calamares. Kriss Orue cantante recordaba años pasados “¡qué tiempos más bonitos!”. Carol McCloskey, vocalista de Double Vision, responsables del número uno internacional Knockin´ fraguado en la añorada época de la Ruta Destroy, compungida confiesa que aunque “sacamos temas aún, lo hacemos y regalamos”. “A ver si podemos juntarnos las dj´s con todas las que son socias del SGAE (Sociedad General Autores y autoras y Editores y editoras)”. ¿Cuándo el homenaje a mujeres dj?

“No están cumpliendo los pactos” resalta Pérez. De cara a la próxima temporada invernal se ha firmado un acuerdo anual de colaboración entre el Coiicv (Colegio Oficial de Ingenieros e ingenieras Industriales de la Comunidad Valenciana) y el sector representado por Cohostur y Fotur para la emisión de informes elaborados por “profesionales colegiados competentes. De este modo se entregará un certificado al establecimiento” y la clientela visualizará “las condiciones de seguridad de la renovación de aire de los locales” garantizando “la calidad del aire”. En palabras del indiscutible líder: “Garantizar la salud de las personas es una de nuestras prioridades”.

En hemeroteca de liderazgo se hallan discernimientos harto ilustrativos sobre el relevante papel que encarna este tipo de persona en cualquier sociedad. Liderazgo fehaciente que se responsabiliza de la eficiencia en la organización, llena el vacío ante rotundos cambios y restituye credibilidad en la integridad institucional. ¿Se percibe todo eso en las altas esferas? Visión guiadora, pasión, integridad, curiosidad y audacia son ingredientes básicos.

“Tenemos que entender de hostelería, ocio y turismo” y solucionar respetuosamente a todos los niveles. “¡No nos pueden condenar!”. ¿Por qué profesionales y empresas son proscritas al arbitrio del “desconocimiento y psicosis”?

“Si no nos dejan bailar ¿las vacunas de qué sirven? estamos vacunados ya todos y todas con las dos dosis, ¡que nos dejen bailar! Mi hijo ha estado en Amsterdam y Londres, en el resto de Europa ninguna restricción, en Italia las discotecas abarrotadas, ¡aquí nos lo tragamos todo!” son las palabras de Dori sentada en una de las sillas blancas ordenadas por sectores en la explanada de Viveros. A su lado Ana añade: “¡Que nos dejen bailar por zonas! no creo que la covid se contagie menos sentado que bailando”.

¿Cuántos pasaportes serán precisos para vivir? ¿Mercado de licencias? ¿Tatuajes numéricos, estrellas y letras escarlatas? “Tenemos que aprender a convivir con ella”, con la pandemia. El barcelonés Jaime Vicens Carrió de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, en noviembre de mil novecientos cincuenta y nueve, escribía para un ejemplar de la publicación Eficiencia al éxito por la superación: “En los momentos difíciles todos los buenos recursos son pocos para hacer frente a las emergencias y superar el primer objetivo que es resistir”. ¿La segregación es buen recurso?

“Falta una cultura de educar, la gente haciendo botellón y parece que lo descubren ahora”. Carlos Monsell dj. recuerda como “en Ibiza no entendían que comprasen bebida” para el botellón, “el botellón ha destrozado” la cultura de ocio.

Dj´s “pueden pinchar en locales que funcionan como hostelería”. Un pinchadiscos “ha terminado de repartidor” al esfumarse su principal fuente de ingresos y “así la mayoría de los casos, al estar las discotecas cerradas se han quedado en el ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) o en el paro”. ¿Qué salvaría a cualquier sector torpedeado en su línea de flotación? “En tiempos difíciles, la primera tarea de la gerencia consiste en asegurar la capacidad para sobrevivir. Una época difícil es un periodo peligroso, pero el mayor peligro reside en la tentación de negar la realidad. Las nuevas realidades no se adaptan a los supuestos de la izquierda, como tampoco a los de la derecha. Pero una época difícil representa igualmente un periodo muy oportuno para aquellos que pueden comprender, aceptar y explotar las nuevas realidades. Propicia para el liderazgo” afirmaba el consultor y profesor de negocios austríaco Peter Ferdinand Drucker en el año mil novecientos ochenta. España, un “país casi desarrollado” tal como escribe Drucker en La gerencia en tiempos difíciles en referencia a los de la costa septentrional del Mediterráneo. Pues bien. “Un “país casi desarrollado” puede hacer cualquier cosa que decida hacer, pero aún no puede hacer muchas cosas al mismo tiempo”.

El antedicho Vicens Carrió, fundador del Club de la Publicidad, recapitulaba así: “Hablar y no actuar esto es lo que nos pierde. Demasiadas capillitas, muchos cotos cerrados, guerras intestinas entre servicios de la misma empresa…y la colaboración en pañales”.

“¡Somos las y los mejores, nunca dejéis de ser así!” gritó Pérez desde el escenario.