Alguna cosa està canviant. Que uns jocs olímpics comencen imposant el llorer de la glòria al Premi Nobel de la Pau Muhamad Yunus per la seua contribució excel·lent a la visió, els ideals o els valors de l’olimpisme als camps de l’educació, la cultura, el desenvolupament i la pau a través de l’esport, és que alguna cosa està canviant. Que les principals marques automobilístiques, un dels principals motors de qualsevol economia en cada país, anuncien a poc a poc que abandonen la producció de vehicles que consumeixen energia fòssil (gasolina-dièsel) cap al vehicle elèctric, és que alguna cosa està canviant.

Que Larry Fink, CEO de Blackrock, el major fons d’inversió del món, amb més riquesa que molts països actuals, diga als seus directors que cal primar les inversions en actius que fomenten la sostenibilitat i el desenvolupament sostenible front a inversions de curt termini però, més rendibles, és que alguna cosa està canviant. I sí, efectivament alguna cosa està canviant, perquè no és veritat que no es puga fer res.

Vivim un moment on l’actual generació està plantejant-se que amb els paràmetres actuals de vida no es pot continuar. Potser la covid-19 ha estat un avís per a navegants, i sembla que l’alerta no ha estat en va. Veiem cada vegada més iniciatives que venen a posar al centre d’atenció a la persona enfront d’actituds de curt termini més nocives per a la condició humana.

En l’àmbit econòmic, veritable epicentre dels últims temps i per on sembla que tot ha de passar per tindre caliu de realitat, es comprova en criteris com els exigits per la Unió Europea per a ser beneficiaris dels fons Next Generation. També en els nous empresaris (emprenedors se’ls anomena hui), que aposten per l’economia de triple impacte (econòmica-social-mediambiental) com a vehicle per a crear riquesa. Tot això ens fa pensar que, efectivament, alguna cosa està canviant.

Des de Novaterra, no només per la seua fundació, sinó per les empreses creades amb la seua iniciativa com Novaterra Catering, Novaterra Social Logistic, Cuinaterra, o les pròximes La Promotora o The Food Point, vam creure ja fa temps que aquest era el camí a seguir. I per això vam decidir apostar per esta concepció de l’economia amb tints socials i mediambientals, sense deixar de banda la viabilitat econòmica que, com a empresa, se’ns exigia i adoptarem alguna de les nostres iniciatives. I algunes no les féiem a soles, com ara Dona Emprén, iniciativa en la qual ens acompanya Caixa Popular que s’ha compromés des del minut zero amb ella, gràcies a una direcció compromesa, no només amb els valors del cooperativisme, sinó amb el d’una economia responsable i de rostre humà.

Així és que sí que es pot canviar. Diuen els que entenen que ens trobem en un moment que, amb tan sols unes dècades, ens podem jugar el futur de la humanitat. Un moment on allò digital ha deixat de ser una anècdota o un ‘divertimento’ per convertir-se en un eix de moltes actuacions. Ens consta que amb aquesta voluntat, que manifestem des de Novaterra, de crear la base d’un ecosistema de canvi, a través d’empreses que ofereixen ocupació digna i de qualitat, no ens trobem a soles.

Recentment la Generalitat ha llançat, a través de la Conselleria d’Economia, la iniciativa Llamp 3i, que busca promoure, impulsar i accelerar iniciatives que ajuden el món de l’emprenedoria a crear realitats empresarials amb el tint social i mediambiental que demana aquesta societat. En aquest viatge la Generalitat no es troba a soles. Diverses institucions, com ara Novaterra, hem acceptat el repte de coordinar-se i treballar en grup, recolzant-nos mútuament, primant sobre la nostra individualitat allò col·lectiu, perquè tots i totes som responsables de tots i totes. I, sobretot, perquè alguna cosa està canviant.