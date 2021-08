El govern de Sánchez està totalment decidit a enfonsar-se en les properes eleccions. Davant la rapinya de les màfies elèctriques, que no paren de xuplar-nos la sang amb les continuades pujades tarifàries, els representants polítics, com si ploguera. Una actuació cada vegada més decebedora. La rebaixa de l’IVA, ineficaç. Només serveix per a reduir els minsos ingressos de les arques públiques mentre l’oligopoli format per Endesa, Iberdrola, Naturgy, Total i Repsol s’ompli les butxaques amb uns guanys descomunals.

Els anomenats “beneficis caiguts del cel” pel mètode de falsa subhasta marginalista són l’estafa de l’estampeta elèctrica del segle XXI. Una falsa subhasta perquè en el cas dels megawatts, el preu més alt de l’energia abocada a la xarxa no el marca qui els compra i els consumeix, sinó les mateixes empreses que ens cobren pels diferents conceptes de produir-los, distribuir-los i comercialitzar-los. Com que el preu final no correspon als costos de producció, ens estan prenent el pèl diàriament. Ells s’ho guisen i ells s’ho mengen. I nosaltres els ho paguem amb escreix. I alhora, encenen la sang de la ciutadania, que veu inexplicable la ineficàcia del Govern espanyol, que s’està buscant la ruïna electoral en un tema fonamental per a l’economia domèstica.

Mentrestant, la ministra Ribera diu que no s’hi pot fer res, que s’està treballant en el tema però que la cosa continuarà així durant mesos. Deu voler que li donem les gràcies per mirar cap a un altre costat –a l’espera d’una porta giratòria–. Encara que comença a reconèixer que posar en marxa una empresa pública no és una bogeria –com afirmava ahir mateix–, diu que tranquil·litat que, si de cas, d’ací a 30 o 35 anys, ja veurem... Ocurrències antològiques, com l’afirmació que Putin en té la culpa, del preu de la llum i de les deu plagues d’Egipte. Deuen pensar que amb aquestes xarlotades estiuenques ho tenen tot arreglat.

Però, fer memòria va molt bé quan s’arriba a aquestos extrems de descontrol verbal i d’incoherència política. Recordem que l’acord d’investidura que féu possible el govern de coalició deia ben claret que es comprometien a acabar amb la sobreretribució (beneficis indeguts, valga la redundància!) que reben en el mercat majorista determinades tecnologies. Doncs, un incompliment més en la tirallonga de greuges perpetrats per un PSOE que es burla constantment dels pactes signats.

I, també, una incongruència més d’Unides Podem que continua deixant-se trepitjar, tot jugant a fer de govern i d’oposició al mateix temps. És el moment de triar: enfonsar-se en el Titànic institucional o demostrar que encara es pot lluitar a favor dels canvis que la societat del benestar necessita. Desconnectem les màfies elèctriques i tots aquells polítics que els fan el joc. La solució passa per la recuperació pública de les empreses energètiques com a bé comú –com preveu l’article 128 de la controvertida Constitució espanyola–. El 62 % dels Estats del món les controlen. Aqueixa hauria de ser la veritable transició ecològica del govern d’un estat democràtic. La resta són patranyes.