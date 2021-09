La pandèmia ho està alterant tot. Les falles no anaven a ser una excepció. Sant Josep deu estar molt emprenyat perquè se n’ha perdut ja dues celebracions consecutives. Les que es cremaran el 5 de setembre d’enguany faran els honors a la contradictòria Santa Teresa de Calcuta (segons el santoral), que no devia ser molt partidària de la tradicional disbauxa fallera, si ens atenem a la seua controvertida filosofia d’austeritat i solidaritat amb les persones més pobres.

Fins a la suspensió fallera de l’any passat, la destarifada festa havia anat creixent de manera continuada des de la davallada de la crisi de 2009, així com les despeses. Entre naps i cols, són molts milions els emprats en infraestructures, neteja, seguretat i subvencions per part de les institucions, que paguem amb els impostos, ens agrade o no. Tema intocable políticament. Ausades que ho sap el primer edil de València, J. Ribó. Les falles són un contrapoder davant el qual s’ha de doblegar per a competir electoralment. No es pot permetre el luxe de promoure els canvis predicats quan l’esquerra valencianista no tocava poltrona.

De sobra és conegut el tarannà conservador de la Junta Central Fallera, que ho controla gairebé tot. Un organisme creat després del cop d’estat feixista de Franco, que ha servit històricament per a infiltrar la seua ideologia a tots els nivells. Començà per desmantellar el caràcter popular, satíric, anticlerical i crític originari per a convertir les falles en una estructura domesticada al servei de l’alta burgesia. Les grans fortunes valencianes hi han remenat les cireres fins a l’actualitat, com és el cas destacat de la família Roig.

Amb la instauració de la democràcia formal, les falles seguiren sent un pilar fonamental per a l’extrema dreta. El blaverisme i la seua coentor feixista s’hi movien com a cal sogre. Així fou com el barroer G. Lizondo va utilitzar el seu pas com a membre de la Junta Centra Fallera per a catapultar-se a diputat espanyol i a formar tàndem, a l’Ajuntament de València, amb la recoenta Rita Barberà, la del “caloret” faller, símbol de la ignorància supina i de l’insult a la nostra llengua. Una parella que va saber formar escola i manipular de manera excepcional una part molt important de les 100.000 falleres i fallers existents.

Després de sis anys de governs dels partits del Botànic, el compromís de despolititzar, democratitzar i modernitzar les falles no està aconseguint canvis significatius. Desmantellar les recialles del franquisme els resulta complicat i, de segur, molt frustrant. Són molts anys de masclisme i patriarcat; d’hipersexualització de les dones –cosificació com a violència sexual; de menyspreu del feminisme; de desigualtat entre homes i dones –el 88% de les presidències falleres estan ostentades per mascles; de prevalença de la religió –l’ofrena, introduïda el 1945, convertida en l’acte principal; de valencià no normatiu; de potenciar la competitivitat i el malbaratament; de contaminació ambiental –lumínica, crema de materials, sorolls, deixalles...

Els reptes són molt diversos, però imprescindibles d’afrontar. L’absència de falles en aquestos dos anys i la inèdita edició setembrina hauria d’haver donat temps per a repensar unes falles diferents, més ajustades als principis democràtics, amb igualtat, laïcitat, esperit crític, austeritat i respecte amb el medi ambient. La cosa no és fàcil, però s’ha d’encarar de manera seriosa i decidida, d’una vegada per totes.