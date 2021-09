València dio un gran vuelco político hacia una ilusionada nueva modernidad y esto debía haber implicado lógicamente una erradicación de todos los determinismos susceptibles de molestar a los movimientos paradójicos del capital, cuya titularidad permanece invariable para los bancos y la construcción.

La modernización ideada por los exégetas siempre da cabida a todos y a todas, es respetuosa con el ciudadano-a y el entorno, sin producir lasitud ni desgaste. Así debería ir contagiando a la población para abrirnos los ojos a una nueva profesión de fe irradiante, hecha de espacios comunes, de mesas de diálogo, debates, respeto, participación ciudadano-a y semillas abstractas y comunes rescatadas de nuestros orígenes.

Pues no sé yo cuántos cientos o decenas de ideas se habrán barajado en esta búsqueda de cambiarle la cara a todo y hacerlo más amable, pero sí recuerdo perfectamente que hubo una viva incitación a consumir ocio, cultura, deporte, gastronomía, costumbres, sostenibilidad, diseño o amor libre de andar por casa.

Este año, la especialísima celebración de las fallas ha concluido que los valencianos somos y no somos modernos al mismo tiempo. Ya decía Touraine que el signo más claro de la modernidad es su mensaje antimoderno. No es cuestión ya de que el abuelo Cebolleta lance pestes porque no sabe lidiar con los nuevos dispositivos electrónicos. Que se adapte resilentemente y aporte o que desaparezca el maldito: la modernidad es una premisa, una línea a seguir, una unidad de destino hacia la que es inevitable dirigirse aunque no exista, el agujero de fuerza del tiempo.

Las fallas siempre han sido un elemento contradictorio por lo que contienen de tradición y de constante proyección hacia el futuro. Constituyen un termómetro para probar nuestro potencial de emancipación familiar, nacional y social. Su identidad es estar cerca del poder, criticándolo suavemente, es decir, alabándolo sin que lo parezca. En su aspecto más popular, la fiesta fallera da sentido a nuestra búsqueda de la felicidad, aunque sigue teniendo ese complejo componente a medias entre el tambor militar y la tapicería foamizada. Amamos la virtud del fuego que destruye y crea repitiendo los clichés de siempre. La señora de tetas exageradas ha sido cambiada por señoras que se besan en los labios. Mañana serán otras señoras, siempre inalcanzables, las que provoquen sentimientos encontrados entre el público. ¿Podrían ser señores si los calzoncillos tuvieran establecidas mundialmente medidas de contorno y copa de los testículos? Quién sabe.

Quizá este año las fallas demuestren que lo de menos son las fallas. Las inclemencias de septiembre serán recordadas por esas carpas volando y esos monumentos desconchados, aunque todos sabemos que quizá ayudara un poco, a lo mejor, que en el desorden climático se regularan los materiales que deberían acabar en brasas en lugar de diluirse en el intangible patrimonio de la atmósfera universal. Da igual. Lo que importa es comprometerse y exhibir la camaradería, la germanor, el buen humor, la música, la fiesta y las emociones universales y compartibles.

El compromiso en València ya no es un activismo para alcanzar metas, es una promesa muy emocional perfectamente indefinida. Un clásico de la retórica publicitaria que pasa, lógicamente, por lo social y lo político. Un pavimento que reviste el suelo de nuestras plazas con buenas intenciones.

Repitamos hasta el tedio que la crisis no es tanto la económica, que lo es, como una crisis del sentido de las cosas, acrecentada por la incapacidad demostrada por los gobernantes de saber hacia dónde llevan el mundo. Es complicado querer dirigir firmemente y tener que ir aportando y apartando poco a poco. Y está claro quién aporta y quién aparta. Es la grandeza de lo popular: el «poder» está en nuestras manos, pero el poder bueno, el hacer, solo es visible para los que dominan los matices de la transparencia y tienen los números de teléfono guays. Queden para el pueblo las francachelas comunes, los comentarios intencionados en el bar, los whatsapps incendiarios y los contagios sociales. También los artículos de opinión que otean el horizonte a ver qué moda están tostando y qué nombre le pondrán para comprobar que cae finalmente al suelo, obediente, por el mismo lado de siempre.