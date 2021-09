Terminado el veraneo, que no el verano, sin tregua de fallas ni de tormentas, cabe una reflexión sobre el fin de los viajes que ha supuesto la pandemia del SARS-2 y el regreso a las largas estancias en segundas residencias, costeras o campestres, da lo mismo. Lo que los profesionales llaman la campaña de turismo se está cerrando con unos números más o menos potables. No ha habido flujo de extranjeros, desde luego.

En 2019 fueron más de 83 millones de turistas los que visitaron nuestro país, una cifra que se redujo drásticamente a 19 millones el primer año de la covid, 2020, y que todavía no sabemos en cuanto quedará ahora. En cualquier caso, el turismo nacional se ha movilizado, compensando en parte a los foráneos. Ese, al menos, ha sido el aire, el aroma que se ha vivido este verano, un poco semejante al de los años 60 y 70, cuando empezó todo este negociado de la playa y el campo.

Un servidor se ha acantonado durante el largo estío en la comarca de la Marina, un clásico que tiene la virtud de contener la diversidad de flujos que caracterizan nuestro turismo. En el territorio que ocupa la costa y la primera franja de interior que va desde Oliva a Benidorm concurren oleadas de extranjeros en busca de experiencias radicales pero también extranjeros residentes, con pequeñas colonias de ingleses, alemanes, franceses, noruegos y, últimamente, polacos y rusos. Al mismo tiempo hay un flujo constante de madrileños, castellanos, vascos y aragoneses en dirección a la playa, mientras que son muchos los valencianos con segunda residencia en la comarca. En Oliva, incluso, se concentra la selección de fútbol.

Un calidoscopio de nacionalidades europeas se podía discernir cada mañana junto a la ermita del Popul, en el Montgó, en cuyo supermercado se encuentra rosbif recién hecho, panes alemanes del día o conservas de arenques ahumados del Báltico, además de tortilla de patatas por raciones… Y en sus inmediaciones hay restaurantes suizos, belgas y orientales.

Frente a estas corrientes demográficas, la Marina, en especial Denia y su área de influencia –el llamado marquesado de Denia–, se ha mantenido fiel a sus esencias culturales. Posiblemente es una de las comarcas donde más y mejor se ha conservado la lengua valenciana –de Pedreguer procede Lluís el Sifoner, nuestro mejor occitanista–, pero también donde menos tropelías urbanísticas se han cometido –aunque en vecindad con las mayores aberraciones–e incluso en la que se ha mantenido la cultura culinaria tradicional con mayor conocimiento y emoción.

No es casualidad que el mayor cocinero de la Comunidad radique en Denia –Quique Dacosta– y el siguiente chef magistral proceda de un pueblecito cercano –Barx, la pequeña patria de Ricard Camarena. Pero la gastronomía de la Marina no solo es alta cocina, es también veneración por el buen producto, recuperación de tradiciones y guisos de la abuela y de la barca de pescadores, sentido de la restauración y de servicio al cliente. Aquí la gente sabe comer, y se gasta el dinero en ello. Con más conocimiento incluso que en la capital valenciana.

Locales pequeños de moda, como Tula o el baret de Miquel ya no admitían reservas desde mediados de julio; otros más clásicos como Casa Federico, Peix i brases, el Faralló o la Tasca del Puerto de Xàbia no tenían una sola mesa libre en sus terrazas de fin de semana, incluso el italiano romántico de Jesús Pobre, la Tasca, daba reserva con dos y tres semanas de antelación. Así estaban las cosas.

Llenos a diario había en la cafetería del vivero Montgoverd, en el divertido chino de Huan, el somelier del Beniasia en Benitachell o en muchos de los locales de Los Magazinos, un antiguo almacén marino con calles empedradas reconvertido en un divertido espacio con docenas de ofertas gastronómicas, entre otras Ostrarium, que ha abandonado Valencia para asentarse definitivamente en Dénia.

Igualmente ocurre con los mercados, donde existe una oferta gastronómica de primera. Lo que en Valencia son todo trabas, aquí es un espectáculo: uno elige en la pescadería lo que desea y el puesto de al lado, convertido en bar, lo cocina de inmediato. Vale la pena esa excursión a los mercados durante el almuerzo o la comida, tomar algún guiso de raya o sepia en Dénia o una tortilla de peix que solo se cocina en Xàbia, donde Marta de la Perla ha puesto una coquetería deliciosa.

Lo que ya no se encuentran son gambas rayadas de gran calibre. No sabemos si las flotas pesqueras de la comarca –de Dénia, Xàbia, la Vila o el Campello– ya no las capturan en el canal de Ibiza porque está esquilmado en verano o, simplemente, porque los mejores restaurantes se las llevan antes que nadie pagando lo necesario para ello. No hay gambas, pero hay extraordinarios pescados de roca y también melones, verduras y, sobre todo, tomates… Tanto que Denia ha empezado a organizar un concurso de tomates de huertos próximos y todas las tardes de domingo en el riu-rau de Jesús Pobre se venden ejemplares de sabores perdidos.

En ese pueblo, la familia que gestiona El Sequer cocina unos arroces a banda silenciosos a unos precios de risa, y lo mismo hace con el puchero con pelotas envueltas en col en cuanto llega el frío. Jesús Pobre tiene la plaza de la iglesia más bonita de toda la Comunidad, un lugar que parece la Provenza. Hacia Gata de Gorgos se mantiene la industria del esparto y del mueble de mimbre, pero algunos, como los creadores de la firma Point, herederos de una fábrica ancestral, están sabiendo dotar de modernidad a sus diseños. Lo exportan casi todo.

Muy cerca de allí, en el mismo valle, ha nacido una joven bodega, Les Freses, que recupera la viticultura de la histórica moscatel. Mara Bañó, hija del dinámico gerente del hotel Marriott de la Sella, está al frente de la empresa. Del golf al vino, dos apuestas claras de la comarca que ofrecen sostenibilidad. Por esos campos deambularon escritores como el británico Allan Sillitoe –La soledad del corredor de fondo– o el holandés Cees Nooteboom, penúltimo premio Formentor.

La Marina puede ser un ejemplo de convivencia del turismo con la tradición.