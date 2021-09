Letizia, una carrera televisiva que iba "como un pepino!

E s hábil e ingenioso este programa de aprovechamiento del archivo de TVE llamado ‘Viaje al centro de la tele’. Es muy entretenido. Y están consiguiendo audiencias muy por encima de la media de TVE, que ha cerrado agosto con un triste 8,9% de cuota de pantalla.

Ahora acaban de hacer un especial titulado «Salto a la fama». O sea, han repasado antiguos debuts televisivos de criaturas que hoy son ‘celebrities’ reconocidas, y se han detenido particularmente en Letizia Ortiz. ¡Ah! La que hoy es Reina consorte de España hace 20 años atrás era reportera y presentadora de los telediarios de TVE-1. La voz de Santiago Segura, llena de retranca y humorismo, perfilaba aquellos tiempos de la Letizia periodista diciendo: «Su carrera iba como un tiro, ¡iba como un pepino!» y añadía ofreciéndonos imágenes de los años 2001 y 2002: «¡La cantidad de parejas que ha tenido la Reina!...., parejas profesionales eso sí» y la veíamos compartiendo plató, presentando informativos con José Ribagorda y con Luis Mariñas.

Es curioso, con Alfredo Urdaci en ningún momento los han sacado juntos. Han evitado recordar esa imagen que tanto vimos en el año 2003, en el ‘Telediario’ de las nueve de la noche, ambos juntos en la mesa, ella de copresentadora y él en calidad de su jefe, dado que el Gobierno de Aznar lo había nombrado director de informativos. A Urdaci lo sacaron en solitario en este ‘Viaje al centro de la tele’. Y Segura se refirió a él como «Míster C-C-O-O». O sea, un cachondeíto, pero cuidándose mucho de no enseñar ninguna imagen junto a Letizia. ¡Ah! A veces el pasado es muy incómodo y hay que tocarlo con pinzas. Como cuando, de una foto familiar, cortas con las tijeras a la criatura que se cruzó en tu camino, pero que ya no la quieres ver ni en pintura. En el fondo es una extirpación inútil. La memoria siempre te recordará que estuvo ahí.

A mí me ha gustado esa expresión de Segura refiriéndose a la carrera televisiva de Letizia en los términos «Iba como un tiro, ¡como un pepino!». No sé si en la serie «El Ministerio del Tiempo» se atreverían a realizar un capítulo reescribiendo la historia, imaginando que el entonces príncipe Felipe no quedase subyugado por la periodista. Si hubiera sido así ‘el pepino’ habría seguido su trayectoria televisiva y hoy Letizia seguiría en TVE. Pero no sabemos en qué sitio. ¿Habría sobrevivido a los tijeretazos de los comisarios políticos de uno y otro signo que en esta corporación se han sucedido?