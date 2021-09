Hace ahora justo un año se abrían las puertas de la escuela. Llegaba el curso de los más imprevisibles de la historia. Autoridades sanitarias de toda laya, analistas e intelectuales de las cuatro latitudes y de todos los sentires, fueron claros y tajantes: los colegios no tenían posibilidad alguna de recuperar las clases presenciales y debería volverse a la educación a distancia y on line. Aducían, sin complejo alguno, que los centros educativos eran grandes fuentes de contagio. Se equivocaron. Los colegios fueron fundamentales para recuperar cierta normalización económica y social. ¿Se imaginan que hubiera pasado con los colegios cerrados un año más? El problema está que tanto la ciudadanía como la sociedad civil no han apreciado ni valorado el esfuerzo titánico que se dio y que se va a seguir dando para que la educación no se pare y continúe por sus cauces normales. Si testáramos la calle con la pregunta cuáles fueron los momentos más importantes desde que se declarara el Estado de Alarma, estoy seguro que se nombraría el confinamiento, los aplausos en los balcones, los primeros paseos de los más pequeños por las calles con sus patines irradiando una alegría indescriptible o las imágenes que reflejaban las primeras inyecciones de las vacunas. Pero casi nadie apuntará a que los colegios no cerraron sus puertas y combatieron los contagios con una disciplina de hierro, aunque con unas comprensión y paciencia infinita.

Hoy las puertas de los colegios se vuelven a abrir. La pandemia sigue ahí, qué duda cabe. Pero la escuela, sus puertas, todas las personas que acuden a ella, de los más pequeños a los más mayores, no pueden olvidar el fin verdadero de la educación que es afrontar los retos de la actualidad para transformar el mundo que nos rodea. Su tarea viene explicada por una anécdota que circula por las redes sociales. En la puerta de entrada de una universidad en Sudáfrica, fue fijado el siguiente mensaje a través de estas palabras tan inteligentes y medidas: «Destruir cualquier nación no requiere el uso de bombas atómicas o el uso de misiles de largo alcance, sólo se requiere de un bajo nivel educativo, ignorancia de su historia y que sus estudiantes hagan trampas en los exámenes y ante cualquier barrera que encuentren en la vida. Los pacientes mueren a manos de esos médicos. Los edificios se derrumban manos de esos ingenieros y la justicia se pierde a manos de esos jueces. El colapso de la educación es el colapso de la nación».

No estamos, pues, ante un reinicio cualquiera. Estamos ante la apertura de las puertas de la esperanza. En el colegio, junto con la familia, se fragua el futuro de la sociedad, de lo que vamos a ser y cómo lo vamos a llevar a cabo. ¿Somos conscientes de ello? ¿Valoramos la escuela, el estudio, la lectura, la responsabilidad, las obligaciones, el compañerismo y la ayuda mutua que se dan en los centros educativos? Se habla de reformas y retos de todo tipo que los gobiernos y los medios de comunicación anuncian a bombo y platillo. Sin embargo, qué poco se habla de la educación real, de sus necesidades que palpitan en las aulas a diario. Escuchamos soflamas partidistas que se vienen repitiendo desde hace 30 años, obviando que estamos frente a un cambio de época, como diría Francisco, donde los clichés y los prejuicios que tanto han funcionado no han servido para nada. Somos conscientes de la ineptitud de la clase política para afrontar la cuestión de Estado más importante. A pesar de todo ello, en estos días la escuela abre sus puertas con el objetivo de que cada persona descubra sus defectos, sus virtudes, sus sueños y anhelos para que los transforme y los asiente en la sociedad. Todo esto es lo que está en juego detrás de esas puertas. Estamos, pues, ante el día de la esperanza en que las cosas pueden ser diferentes; en el día en que no estamos determinados a ser devorados por nuestro egoísmo y cegueras varias; en el día en que unas simples puertas contienen la clave del porvenir. Feliz curso.