L’estiu està pegant les darreres alenades, el dies d’agost ja tan sols son un record, unes falles atípiques van ser cremades fa poques hores, cada día hi ha més gent vacunada i sembla que tot comença a canviar amb l’arribada de setembre. Però hi ha una cosa que continua igual des de fa gairebé tres anys, aquest dilluns per tercer any el magistrat Lesmes, president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial, ha presidit la solemne apertura de l’Any Judicial amb el manament caducat. Per tercera vegada, amb la toga de festa gran i al coll la bijuteria própia del càrrec Lesmes s’ha presentat davant Felipe VI amb una anomalia que, agrade o no, mostra taques de desidia i feina mal feta. Ell, no podia ser d’altra manera, ha renyat els polítics del PSOE i PP per no arribar a acords en la renovació del CGPJ, però ho ha fet amb la boca petita i més d’un dels presents ha amagat el somriure en escoltar sa senyoria Lesmes defensar “la independència del poder judicial com garantia de la nostra democràcia”, el tiet Montesquieu es feia un tip de riure a la seua tomba.

Al mateix acte i com demostració de la independència judicial ha tingut a bé renyar, com el mestre als alumnes dolents, al Govern per haver indultat els presos catalans. No ho ha dit clarament, però se li entenia tot. En el gest i les paraules es notava que el dia que el Govern de Sánchez va fer que el rei signara els indults dels presos polítics catalans el president del Suprem va tindre un tall de digestió i li va caure mal el dinar. Quí es aquest Govern socialista amb comunistes infiltrats per corregir amb indults les greus sentencies que la Sala del Suprem presidida per sa senyoria Marchena va dictar contra els que volien desfer el més sagrat: la santa unitat d’Espanya.

Malgrat que sa senyoria Lesmes ha dit que la funció dels jutges “no es correspon de cap manera amb la idea de revenja o amb el sentiment de rancor”, jo li recordaria com va titular el fiscal general Maza l’anunci de les querelles contra Puigdemont, el seu Govern i la Mesa del Parlament, aquell document es titulava ‘Más dura será la caida’, un enunciat fraternal i sense cap rancor contra els querellats. També li recordaria les irregularitats que es van cometre durant el judici contra els polítics i líders socials catalans a la Sala del Suprem presidida per sa senyoria Marchena. Es més li recordaria que, poc abans dels indults del Govern espanyol, el Consell d’Europa va demanar la llibertat dels presos polítics catalans. Tal vegada l’indult va ser fruit d’aquesta exigéncia europea, on, segurament, no els agrada el camí d’una certa justicia, més prop de la revenja que de la Justicia.

Mentre l’Estat espanyol estiga sotmés a una cúpula judicial escandalosament escorada a la dreta més extrema, la Justicia, amb majúscules, per molts estarà en dubte. Els jutges del Suprem, amb les seues sentències, estan creant una jurisprudència perillosament escorada a un extrem de la balança, el de la intolerancia, el rencor i l’odi al diferent i al que pense diferent. No cal ser molt intel·ligent per saber a qui està beneficiant aquesta situació, naturalment a la dreta extrema i l’extrema dreta. Peró també, en algun moment, a alguns ‘barons’ del PSOE que veuen amb bons ulls que els togats els facen la feina bruta posant pals a les rodes de les converses amb l’independentisme.

Al discurs de Lesmes ni una paraula del reig fugit, l’hereu del tron presidia l’acte. Estem pagant no haver fet net a la mort de Franco. L’esquerra es va acomodar i ara ja es tard. Segurament.