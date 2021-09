La concesión de la medalla de honor del Consell Valencià de Cultura, a propuesta de la sección de Artes, que dirige Amparo Carbonell, al cantante y activista cultural Lluís Miquel Campos, me lleva, de nuevo, a recordar los méritos que concurren en su persona, sin otra razón que la amistad personal que desde siempre le profeso, por décadas de conocimiento y admiración por su labor y actuación cívica, aún cuando otras instituciones o compañeros de profesión, hayan podido acreditarlo mejor que yo, como, en esta ocasión, el Consell Valencià de Cultura, y, el escritor, Alfons Cervera, a quien corresponde su sentida ‘laudatio’.

En numerosas ocasiones escuché a Lluís Miquel interpretar, con su fina ironía y potente voz, el inane tránsito de la burguesía valenciana en “Les bourgeois”; la pasión por los viejos amantes en, “La chanson des vieux amants”; el lento trascurrir de las horas en, “Les beates”; lo profundo de la amistad en, “Pep”; y la fidelidad inalterable a unos ideales en, “L’arbre”. Es lo mismo que siento hoy, al escuchar, de nuevo, "Marí, marí", de Bécaud, en la voz de Lluis Miquel, pensando en nuestro país, cual Bécaud pudiera pensar en el suyo, y sentir a nuestra gente, "tinc per amics homens de lletres, Ausiàs March i Joan Fuster", como Bécaud pudiera hacerlo con Chateubriand y Baudelaire.

La concesión de la medalla del Consell Valencià de Cultura a Lluís Miquel, invita a recorrer su trayectoria. En ella, su labor en, “Cançons de la cançó”, proyecto musical de un grupo de intérpretes valencianos que, tiempo atrás, nos permitió recuperar los poemas y canciones, más característicos, de los cantautores en nuestra lengua. En este proyecto, como en tantos otros, participó, Lluís Miquel, quien, en su repertorio, incluyó textos que, durante muchos años, sirvieron de fuente de inspiración para muchos de nuestros artistas. Recientemente, el "Col.lectiu Ovidi Montllor", rindió homenaje a Lluís Miquel, por todo su trabajo por la música y el audiovisual, y, en definitiva, por la cultura de los valencianos.

Lluís Miquel, es desprendido y desinteresado, comprometido con la ‘cançó’ y con el país. Productor responsable, profesionalmente exigente. Socialmente solidario, ocupó la Presidencia, de la Associació d'Estudis de Doblatge i Sonorització (Avedis) y de la Fira de la Comunicació de la Fira de València. Recibió el premio Berlanga 2009, otorgado por sus compañeros de profesión por toda una vida dedicada al mundo del audiovisual, y, en 2018, el Govern vino justamente a reconocerlo con la concesión de la Distinció al Mérit Cultural, de la Generalitat.

Qué mejor despedida, pues, a estas breves líneas, con motivo de la concesión de la medalla de honor del Consell Valencià de Cultura, que incluir las palabras del propio Lluís Miquel, que nos inspiraron, “adèu amic, adèu, si el teu lluitar es el meu, demà ens vorem, serem més forts que avui, serem molts més que avui, el teu camí es el meu”. Hasta siempre, Lluís Miquel, gracias, por compartir con los amigos de siempre, tantas esperanzas en el camino común, ten la seguridad de que, aún cuando mañana no seamos muchos más que hoy, que espero que sí, y aún cuando no seamos más fuertes que hoy, que confío que también, no vamos de dejar de intentarlo, como siempre nos mostraste.