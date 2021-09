Estamos en 1951, en Villar del Río, un pueblecito conectado con la ciudad por un autocar. Unos funcionarios avisan al alcalde de la próxima llegada al pueblo de algo importante… Emocionado, éste no puede detener sus palabras: “Un ferrocarril?”. No, los americanos, Mr. Marshall.

¡Corte! ¡Repetimos!

Estamos en 2021, en Camporrobles, tierra del padre del celebrado Berlanga, donde Renfe suprimió el tren después del temporal Filomena de enero. Lo han reemplazado por un autobús. Estamos en Aras de los Olmos (los Serranos), en Vall de Gallinera (Marina Alta) donde el tren nunca llegó y donde solo hay un servicio de autobús “a la demanda”, lo que significa casi ningún servicio. Estamos en muchos de los pueblos de la Comunitat Valenciana, Aragón, Castilla La Mancha. Estamos en la España vacía.

Hoy Camporrobles está a más de dos horas de València, con un transbordo del tren a un autobús en Utiel; Camporrobles está más lejos que Madrid (una hora treinta y ocho minutos), y a misma distancia que París (dos horas cinco minutos). Y mejor no perder el autobús-tren porque solo hay tres por día. Sin embargo, Camporrobles no debería quejarse, muchos pueblos ni siquiera tienen el autobús que aún les conectaba a una ciudad en 1951, y hasta 1985. ¡Pero tenemos remedios!

“La Generalitat apuesta por mejorar la conexión entre la costa y el interior con la ampliación de la CV35 (los Serranos) para frenar la despoblación”, un proyecto de 34 millones de euros, empresarios piden la conversión de la CV60 que va por el Vall d’Albaida en autovía para “vertebrar el territorio” y fomentar “la actividad y el tejido socioeconómico”. La Generalitat se equivoca. De media, un más del 36 % de la población de España mayor de edad, que, en teoría, podría sacar el permiso de conducir B, no lo tiene, sea por decisión propia o falta de medios económicos. El porcentaje sube a un 43 % para las mujeres y a un 52 % para los 18-24 años.

Muchedumbres. No se trata únicamente de pueblos perdidos, sino también de ciudades medianas como Ontinyent (36.000 habitantes), Alcoi (60.000), Requena (20.000), Onda (25.000), la Vall d’Uixó (32.000), tantas ciudades entre muchas otras con una conexión esquelética, cuando cualquier pueblo de Turquía –un país con infraestructuras menos desarrolladas que las de España y que nunca tuvo una verdadera red de ferrocarriles– tiene una conexión como mínimo cada hora con minibuses de unas 10 personas o autobuses. Así, muchedumbres en España quedan sin poder viajar a otras zonas de la comunidad, sin hablar de llegar a ciudades de otras comunidades como Almería o Jaén.

A veces los porcentajes no hablan. En concreto, el 36 % significa que como mínimo, más de 14 millones de adultos –cerca de 2 millones de jóvenes y 9 millones de mujeres– en España no viajaran ni mudaran a cualquier de estas zonas casi incomunicadas que sueñan con atraer en particular jóvenes, simplemente porque no tienen ni permiso ni coche. Más carreteras o subvenciones no ayudarían a que en los pueblos cambie nada. Y la supresión continua de lineas de trenes o autobuses solo alentará a las personas que aún viven allí a marcharse para ciudades mejor comunicadas. Así se extiende la despoblación del interior.

La falta de transportes públicos afecta también a unos tres millones de menores de entre 12 y 17 años y a sus padres, o más concretamente sus madres. Las condena a poner en marcha una verdadera logística o sacrificar sus pocos momentos de ocio ‘jugando’ a ser taxistas para que sus niños puedan acudir a cursos o a visitar familiares cuando éstos podrían viajar solos. Pues viajan solos por avión. Podrían viajar solos en tren o en autocar si hubiera medios decentes.

Condiciones en media-distancias y cercanías. Las personas de la Comunitat Valenciana que tienen el inestimable privilegio de vivir o trabajar a una distancia de una estación que se puede cubrir caminando se enfrentan a muchos retos. Aparte de la escasez de trenes que circulan por las pocas líneas de media distancia y cercanías, los retrasos y las supresiones de trenes sin aviso previo se han convertido en la norma, en una pesadilla cotidiana de llegar tarde al trabajo y compactados como sardinas en los vagones. Pero hay otros retos… ¿Quién no ha visto a una mujer –la mayoría de los hombres todavía no se atreven– con un carrito de niño o de compra alargando el paso para franquear el vacío entre el anden y el primer escalón del tren, izarse al secundo escalón e introducirse por la estrecha puerta en el vagón con el carrito? Misión imposible sin ayuda. Tampoco es fácil para las personas con un palo, muletas, en sillas de rueda, o simplemente recuperándose de un accidente una enfermedad.

Llegada a la plataforma nuestra valiente viajera ve que no hay espacio previsto para su niño y carrito, dos bicicletas están arrinconadas al fondo del vagón entre una puerta y un armario de servicio u otras mujeres están intentando colgar los 15 kilos de sus bicicletas a unos ganchos a casi dos metros de altura – la imagen del hombre ciclista deportista es truncada, muchos ciclistas son mujeres cicloturistas que van con bicicletas cargadas. Al final, arrincona su carrito bloqueando parcialmente espacios de circulación y se sienta lo más cerca posible para moverlo si otros viajeros necesitasen subir o bajar en las siguientes estaciones. Por supuesto algunas cercanías tienen un vagón con una plataforma baja accesible con carrito, silla de ruedas, bicicleta, con la condición de que no se encuentren más de un ‘espécimen’ por categoría porque no hay espacio previsto en los más modernos de nuestros trenes. Sin embargo, mientras lleguen trenes nuevos bastaría quitar dos o cuatro asientos por vagón.

A pesar de estas barreras innumerables para tantos millones de viajeras y viajeros, Renfe no duda en alegar que promueve la “movilidad sostenible” y “favorece el transporte de bicicletas en los trenes”. Permítanme dudar.

A la hora de luchar contra la despoblación y el cambio climático, seguimos promoviendo un modo de transporte contaminante, construyendo nuevas carreteras para conductores que viajan solos en su coche... mientras se retrasa el nuevo plan de cercanías y meses después del cierre de la línea convencional València-Cuenca-Madrid, todavía ninguna solución ha sido propuesta y “se está estudiando una alternativa de transporte”, entender carretera en lugar de la renovación del ferrocarril existente; mientras se toman medidas inadaptadas con la construcción de trenes de 850 a 900 plazas y la minimización del “tiempo de bajada y subida de viajeros”, con la conversión continua de vías de ferrocarril en vías verdes poniendo artificialmente dos modos de transporte no contaminantes en competición; mientras se toman medidas a goteo con la renovación de estaciones con una inversión en el ferrocarril de las más bajas de España.

Necesitamos urgentemente estaciones que no dejen los viajeros a kilómetros de distancia entre dos pueblos, necesitamos el mantenimiento de las vías para que las cercanías vayan a unos 100km por hora, trenes más cortos, más frecuentes, con horarios extendidos y fiables, y totalmente accesibles a todas las mujeres con bicicletas y carritos, a todas las personas con movilidad permanente o provisionalmente reducida. Esperamos, ¡somos más de 14 millones!