Olatz o cuando nos dicen locas en la consulta médica

Las mujeres, a lo largo de la historia, desde la antigüedad clásica (léase a Platón), han sido calificadas de histéricas o locas cada vez que han roto el silencio o han denunciado su opresión. No es de extrañar que, como el machismo es cultura, esa idea esté tan calada en la sociedad que salte como respuesta automática en muchas ocasiones, con el fin de desacreditar y de no asumir responsabilidades. Por lo tanto, no es raro tampoco que esa sea la respuesta que nos encontramos cuando, en ocasiones, hemos llegado a una consulta médica. Y es ahí lo delicado: cuando esos prejuicios y estereotipos se usan para ‘diagnosticar’.