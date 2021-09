Los nuevos Nostradamus

Todavía no se ha dado —o no ha trascendido, ojo— la gran abducción extraterrestre que augura el nuevo Nostradamus. El evento tenía que suceder este 11S, en el 20º aniversario del fatídico atentado contra las Torres Gemelas, cuando un ente galáctico procedería a secuestrar a 4.000 terrícolas. En un primer momento, al leer la predicción en Internet, pensé, ostras, que se me lleve, pero, bien mirado, nada bueno augura que el marciano, o lo que sea, venga en busca de «trabajadores cualificados», pues delata sus intenciones; vaya, que no los quiere precisamente para un veraneo astral. Tampoco parece muy excitante que el destino sea un planeta de nombre tan prosaico, como de rotonda: Próxima B.