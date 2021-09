Vuelve el otro

El otro que hay en mí.

Lo conocí en torno a los ocho o diez años, durante una enfermedad, no sé cuál, que cursó con fiebres altas. No iba al colegio y pasaba las horas del día en la cama de mis padres, a cuyos pies había un armario de tres cuerpos con un espejo en el del centro. De vez en cuando me incorporaba para verme en él, pero veía a otro, a otro que se hallaba dentro de mí y que se diluía cuando me bajaba la fiebre. No sé mucho de él, pues cuando aparece se limita a observarme con la misma extrañeza con la que yo lo observo a él. Durante la adolescencia, quise ser él porque me parecía más atormentado que yo, con ese tipo de tormento que lo convierte a uno en poeta. Tenía la mirada de los escritores cuya vida buscaba yo en las enciclopedias. La mirada de Baudelaire, de Dostoievski, de Verlaine.

Quise ser él.

Pero no me salió. Luego, años más tarde, cuando tuve alguna posibilidad de serlo, me dio miedo. Me dio miedo ser él. Ahora, me daría pánico convertirme en él. Pero ahí sigue, y con ganas de salir según el relato de su última aparición. Tal vez, me digo, él quiere ser yo.

-Creo que él quiere ser yo -le digo a mi psicoanalista.

- ¿Por qué querría ser usted? -responde ella.

-Quizá -reflexiono- porque le gustan algunas de las cosas que yo he conseguido y que no valoro lo suficiente.

Al abandonar la consulta, en el metro, de vuelta a casa, lo veo, veo al otro en el reflejo de la ventanilla. No soy yo, pero me reconozco en él. ¿Vuelven la niñez y la adolescencia? ¿Se fueron acaso alguna vez?