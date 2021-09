¡Ahora una Coca-Cola a voz en grito puede costarte caro!

Que el fin del toque de queda iba a traer cola, estaba claro. No han pasado más de quince días y ya se han disparado las denuncias por botellones en la ciudad. La policía no da abasto con las quejas vecinales y no es para menos. Se le acumula la faena. Si no tenía bastante con la problemática de Orriols se le suman ahora las fiestas ilegales. La falta de espacios de ocio, las limitaciones horarias y el alto precio de las copas es lo que tiene. ¡Qué les voy a contar!