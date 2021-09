Extraña estabilidad

Algo no va bien en una democracia si expulsa a los virtuosos. Ángel Gabilondo se ha vengado exhibiéndose. Sin atacar a nadie. Sin una palabra más alta que la otra. Simplemente dejando ver a un tipo juicioso, que rehúye el mal y no quiere enemigos. Un hombre tranquilo al que lo vieron tan raro que le colgaron la etiqueta de soso. Uno llega al final de la entrevista (El País, 19 de septiembre) y le queda mal cuerpo al ver un tipo así desplazado de la primera línea. No es cuestión de ideologías. Está el ejemplo en el otro lado (y con otras características) de Borja Semper. Uno tiene la sensación leyendo a Gabilondo de que la política ha perdido más que él. Él no habla de culpas, habla de corresponsabilidad. Una parte de ella es de los votantes, o del entorno creado entre todos, si prefieren diluir la conciencia, porque favorece al carismático (carismática, en este caso), telegénico y con ardor guerrero. La parte de responsabilidad de Gabilondo es haber aceptado el puesto después de haber visto que liderar la oposición sin alma de líder y sin un átomo de espíritu guerrillero solo lleva al ostracismo.