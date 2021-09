Dudas papales

No es, pues, que la gente haya perdido la curiosidad o la capacidad de atender, sino que los oradores han perdido capacidad retórica. De hecho, esta disciplina, tan importante en el mundo clásico, ya no se estudia. El término 'retórica' solo se emplea para connotar negativamente un discurso. El papa, en fin, podría haber alentado a los sacerdotes a mejorar sus sermones, pero por alguna razón prefirió alentarlos a que los redujeran. Tal vez en dos años les recomiende suprimirlos.

Hace años, en el periódico 'Abc' se publicaba una sección de crítica de misas dominicales con el mismo espíritu con el que se hacía la crítica de teatro. Su autor, en el que ahora no caigo, iba cada domingo de incógnito a una iglesia, observaba atentamente la representación, tomaba notas de la homilía y luego hacía una reseña del conjunto. Yo no me la perdía nunca, pues normalmente era ingeniosa e instructiva. No me importaría que alguna publicación me encargara este trabajo: reflexionando sobre los vicios y las virtudes retóricas de los demás se aprende mucho acerca de los propios. Pero hemos caído en una decadencia oratoria tal que hasta el papa duda de que los ministros de la Iglesia, pese a sus estudios, sean capaz de superarla.

Mal asunto.