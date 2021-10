El 28 de septiembre de 1975 había partido de fútbol en el Sardinero. El Racing de Santander se enfrentaba al Elche. Primera división en el campeonato de liga. Una tarde normal de domingo. La fiesta del fútbol. Como siempre. Antes y ahora. Los jugadores saltan al césped. Los aplausos. Los gritos de la afición. El Racing viste de blanco, con detalles en verde. La fotografía de aquella tarde está en las hemerotecas. En la línea delantera están Aitor Aguirre y Sergio Manzanera. Un vasco y un valenciano. Nadie repara en un detalle aparentemente insignificante. Los dos futbolistas llevan en el brazo izquierdo dos cordones negros. Dice George Harrison que los gritos del público que asistía a sus conciertos apagaban la música que ellos hacían en el escenario. La tarde del 28 de septiembre de 1975, los gritos del estadio apagaban la sonrisa agridulce de los dos futbolistas. Lo mejor de lo humano es sentir que lo que haces vale la pena, aunque lo que haces vaya sobre todo por dentro, como discurre el silencio por los cantos encendidos de lo abominable. Esa tarde, los cordones negros en las camisetas de Aitor y de Sergio le decían al público del Sardinero que guardara silencio, aunque fuera un segundo, aunque durara lo que dura un sueño imposible, como casi todos los sueños: casi nada.

El partido acabó dos a uno a favor del Racing. En el descanso, dos policías los obligaron a quitarse los cordones y los amenazó con no salir a jugar el segundo tiempo. Finalmente sí que salieron. Luego se les impuso una multa de trescientas mil pesetas. Una fortuna para entonces. Una fortuna, también, para según qué gente ahora mismo. Tuvieron que afrontar cuentas con la justicia. La decisión de dos futbolistas que a mucha gente le pareció estrafalaria, inútil, cosa de hacerse de notar, aunque en el Sardinero nadie se diera cuenta de que los brazos izquierdos de Sergio y Aitor vestían de luto. Ese gesto que concede a la vida una nobleza que reparaba los versos de García Lorca en Poeta en Nueva York: «la vida no es buena, ni noble, ni sagrada». A veces lo es, a veces la vida es buena, es noble, es sagrada. Aquella tarde de septiembre dos futbolistas de primera división hicieron posible lo que negaba el poeta: que la vida no fuera una mierda.

El fútbol tiene fama de no comprometerse con las causas que preocupan a la gente. Muy pocos futbolistas salen a defender esas causas. En Mestalla, un entrenador holandés del Valencia, Guus Hiddink, mandó retirar de las gradas una pancarta que se había desplegado a favor del nazismo. Un partido entre el Valencia y el Albacete en 1992. ¿Alguien se imagina eso ahora en un estadio de fútbol? Poco más que un adolescente, Sergio Manzanera empezó a jugar al fútbol en el Levante y luego pasó al Valencia. A los 27 años se retiró jugando con el Racing. Estudiaba Medicina. Hoy es odontólogo y no sé cómo vivirá, tantos años después, aquella tarde de cordones negros en el campo del Racing. Yo lo vivo con la emoción y el agradecimiento que se merecen Aitor Aguirre y él mismo. Lo humano se hizo más grande, más humano, aquel 28 de septiembre de 1975.

La víspera, un trágico 27 de septiembre de 1975, el franquismo asesinó a cinco jóvenes militantes antifranquistas. Jon Paredes Txiki y Ángel Otaegui, de ETA. Y José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz y José Humberto Baena Alonso, del FRAP. Hablo de asesinato y no de fusilamiento porque los juicios del franquismo fueron una patochada, sin garantías procesales, con las sentencias ya fijadas en el mismo momento de las detenciones policiales. Fueron los últimos asesinatos de la dictadura. El dictador murió dos meses después. Murió como había vivido: matando. Y aún hay gente que aplaude esa vida, que considera su tiempo de ignominia como el mejor que ha vivido este país en toda su historia.

Para mi historia personal me quedo con aquella tarde en el Sardinero. Con esos dos jóvenes que sin decirle nada a nadie vistieron de duelo la fiesta del fútbol. Los tiempos no estaban para bromas. La bestia ruge más fuerte cuando ve que le está llegando la hora. Pero Aitor Aguirre y Sergio Manzanera se enrollaron en el brazo cordones negros contra los rugidos de la bestia. Seguro que sintieron miedo, cómo no lo iban a sentir. Pero, como en el poema de Mario Benedetti que he citado tantas veces, ellos convirtieron el miedo en coraje. Por eso nunca se han ido de mi memoria. Y ojalá me encuentre algún día con Sergio y pueda darle el abrazo que le debo -que le debemos tanta gente-desde aquel inolvidable 28 de septiembre de 1975. Aquí va, de momento, esta columna de domingo que es como ese abrazo. Aquí va.