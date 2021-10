Esto no es Madrid. Aunque se hable mucho de Madrid. Madrid como gobierno central y Madrid como gobierno autonómico. En comparación con el ambiente de la víspera en el Congreso de los Diputados, en las Corts ayer se pudo respirar. La sesión de control no produjo emanaciones nocivas para la atmósfera, si se pasan por alto las intervenciones de la ultraderecha, claro. Hubo crítica, sí, porque la oposición está para fiscalizar y cuestionar las políticas que considere del Ejecutivo, pero hubo datos y sobre todo un tono razonable, alejado de las crispaciones de Madrid y las mentiras virales. Si el PP aprovechó hurgó en la brecha entre Compromís y el PSPV en el Senado es porque algo no va como debería cuando dos socios en la C. Valenciana son enemigos irreconciliables en la cámara de la relectura. Para hacerlo mirar.